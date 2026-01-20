Una mujer de 84 años murió congelada en el patio de un geriátrico en el estado de Ohio, luego de que nadie advirtiera que había quedado afuera durante toda la noche. El caso, ocurrido el 23 de diciembre de 2024, tomó estado público en las últimas horas tras conocerse la acusación formal impulsada por la familia de la víctima.

Según consta en la causa judicial, Alvera Meuti estaba alojada en el Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center, en la ciudad de Cleveland, cuando salió al patio por una puerta de emergencia cercana a su habitación. La puerta se cerró automáticamente y quedó trabada, impidiéndole volver a ingresar al edificio.

Durante la noche, la enfermera a cargo del turno, Amber Henderson, notó que la residente no estaba en su cama, pero asumió que su familia la había retirado. No se activó ningún protocolo de búsqueda ni se notificó la desaparición, de acuerdo al documento presentado ante la Justicia.

Recién pasada la medianoche, y ante la ausencia prolongada de la mujer, Henderson intentó comunicarse con la familia, sin obtener respuesta. A la mañana siguiente, cerca de las 6.30, informó la situación a su supervisor y se dio aviso a las autoridades.

Personal del Departamento de Policía de Warrensville Heights llegó al lugar y, alrededor de las 8, encontró a Alvera tendida boca arriba en el patio. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero llegó sin vida. La autopsia confirmó que murió por un cuadro severo de hipotermia.

Por el caso, Amber Henderson fue imputada por homicidio involuntario, aunque se declaró inocente y deberá presentarse a una audiencia el 27 de enero. Su defensa aseguró que la enfermera “no hizo nada malo” y anticipó que impugnará la acusación.

La familia de la víctima también apuntó contra el geriátrico, al que acusa de no brindar supervisión adecuada y de no informar de inmediato la desaparición. La investigación continúa mientras el caso genera conmoción en Estados Unidos por la gravedad del descuido.

Fuente: TN