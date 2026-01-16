Un estremecedor crimen conmociona a Arizona, donde un adolescente de 18 años fue detenido acusado de asesinar a su vecino y convivir con el cuerpo durante casi dos semanas. El hecho ocurrió en la ciudad de Phoenix y salió a la luz tras la denuncia de vecinos que alertaron por la prolongada ausencia de la víctima.

El acusado, identificado como Xzavion Johnson, habría matado a David Jiménez, de 57 años, y luego ocupó su vivienda como si fuera propia, mientras el cadáver permanecía oculto en el patio, cubierto con mantas y en avanzado estado de descomposición.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se produjo luego de que residentes del barrio advirtieran movimientos extraños en la casa y aseguraran no haber visto a Jiménez desde hacía varios días. Personal del Departamento de Policía de Phoenix acudió al lugar y, tras una inspección inicial, halló el cuerpo en el fondo de la propiedad.

De acuerdo a la investigación judicial, el crimen se habría cometido el 29 de diciembre de 2025, cuando Johnson ingresó armado a la vivienda con fines de robo. Al ser sorprendido por el dueño de casa, le disparó y lo mató. Luego, trasladó el cuerpo al patio y continuó viviendo allí, utilizando las tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras y conduciendo su automóvil.

El joven se atrincheró dentro de la casa al advertir la presencia policial, aunque finalmente fue reducido y detenido sin que se registraran nuevos incidentes.

Johnson quedó imputado por asesinato y robo, entre otros cargos, y fue trasladado a la Cárcel del Condado de Maricopa. La Justicia fijó una fianza de un millón de dólares, mientras la causa continúa bajo investigación.

Fuente: TN