Una mujer de 64 años fue detenida el sábado a la noche en Villa Rumipal (Córdoba), cuando la Policía encontró el cuerpo de su hija de 22 años debajo de una cama en su casa del barrio El Torreón.

Ads

El ocurrió tras un llamado de vecinos que alertaron por su ausencia y olores nauseabundos. La fiscalía de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, investiga qué ocurrió, mientras avanza con la autopsia y peritajes psicológicos.

El hallazgo que paralizó a los policías

Según voceros del caso, los efectivos llegaron a la casa ubicada en calles 5 y 6 luego de que vecinos se mostraran preocupados por la falta de noticias de la joven. Al entrevistarse con la madre, la mujer respondió que la hija “estaba recostada en la cama”.

Ads

Cuando los uniformados ingresaron a la habitación, encontraron el cuerpo semidesnudo de la joven debajo de la cama, con varios días de muerta.

La zona fue acordonada de inmediato, se convocó a la Policía Judicial y la mujer —identificada como I.P.— quedó detenida por orden judicial. Los investigadores tomaron declaraciones y realizaron peritajes para determinar el estado mental de la madre, de quien se presume un cuadro psiquiátrico.

Ads

Los antecedentes que estremecen a Córdoba

El caso generó impacto por su similitud con otros episodios recientes en la provincia. En Alta Gracia, en abril de 2024, una mujer convivía con los cuerpos de sus dos hijos adolescentes, ambos con discapacidades severas. Aunque fue detenida por homicidio calificado, terminó sobreseída tras peritajes que la declararon inimputable.

En la ciudad de Córdoba, un hombre fue descubierto viviendo con el cuerpo de su madre oculto en un placar. También fue declarado inimputable por la fiscalía de Violencia Familiar.

La fiscal Bruera ordenó una autopsia clave para establecer la causa de muerte de la joven de Villa Rumipal, mientras continúa la reconstrucción de las últimas horas en el domicilio.

Ads

Puede interesarte

Fuente: TN