El marplatense Horacio Zeballos está disfrutando de un momento muy especial de su carrera ya consolidado como número 1 del mundo. A pesar de que se quedó afuera del equipo argentino para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, no generó demasiada controversia y aceptó la decisión, aunque claro, no la compartía.

En las ultimas horas, el capitán del equipo argentino Guillermo Coria, lo llamó para preguntarle si estaba dispuesto a volver para los próximos compromisos de Copa Davis y la respuesta fue clara: no.

En diálogo con Marca Deportiva desde Cincinnati, donde se encuentra poniéndose a punto para el US Open, el marplatense comentó: “Me quiso llamar la semana pasada en pleno torneo, pero le pedí hablar hoy así podía estar concentrado y no tener este tema en la cabeza. Hablamos hoy y me preguntó si estaría disponible para integrar el equipo, le dije que no”.

Tiene sus justificados motivos para esta decisión, aún cuando representar al país es siempre una tentación: “No comparto su visión ni decisiones. No entiendo que cambio de hace tres semanas a hoy, mi ranking era el mismo y el de los chicos también, no entiendo que lo lleva a este cambio de decisión".

Por supuesto que la decisión de no llevarlo a París fue clave porque para Zeballos era un objetivo a cumplir: “Quedé dolido por no estar en los Juegos porque es el sueño más grande de todo deportista y había hecho lo mejor posible para llegar bien. Si me tengo que poner a pensar como sería la convivencia en la semana de Copa Davis donde hay mucha exigencia y no comparto las decisiones del capitan que es algo fundamental, hara incómoda la relación del dia a dia. No estoy en un momento para pasarla mal o crear un ambiente así para el equipo. Prefiero dar un paso al costado a sumar más revuelo”, enfatizó Zeballos.

Sabe que desde lo deportivo tiene un objetivo cercano muy importante como el US Open que es el último Grand Slam de la temporada y la chance de conquistarlo es cercana: “Desde lo personal estamos muy contentos con el equipo y la familia por este momento. Contentos con el triunfo en Montreal y las semifinales en Cincinnati, esperando que ahora llegue el US Open para seguir demostrando el buen nivel que estamos teniendo”, dijo finalmente.