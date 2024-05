De a poco, con el correr de las horas el marplatense Horacio Zeballos empieza a dimensionar lo que ha obtenido y la importancia de haber llegado al número 1 del mundo, puesto que ocupará formalmente desde el próximo lunes dentro del Ranking de la ATP.

Las horas pasaron vertiginosamente desde el momento en que se fue larga la devolución del último punto en los cuartos de final del Master 1.000 de Madrid y empezaban a vivir una verdadera locura junto con Marcel Granollers. En medio de todas las sensaciones que tuvo que vivir, se tomó unos minutos para dialogar con Marca Deportiva sobre esta particular situación: “es único y tengo la oportunidad de estar con la familia, con mi entrenador y con amigos para disfrutarlo”, dijo el marplatense.

Es literalmente tocar el cielo con las manos y alcanzar una de las metas que desde hace muchos años estaba latente pero ni siquiera él sabía si, en algún momento, lo iba a poder concretar: “es un momento que soñe desde chiquito cuando iba al frontón en el club de mi viejo, siempre decía que quería ser número uno del mundo. Siempre es un sueño, hasta que se hace realidad y por eso uno luchó mucho durante tantos años”, agregó “Cebolla”.

Desde que terminó el partido ante Nys-Zielinski está en una verdadera montaña rusa de recuerdos, sentimientos y emociones de la que no quiere salir: “se imaginan la noche que pasé, dormí muy poco recién ahora estoy cayendo. Fue una emoción muy grande recibir mensjaes de amigos, familias y gente que me conoce desde muy chico y vio todo el trabajo”.

Paralelamente recibió una noticia que no era buena. En el esfuerzo por llegar al número 1 se lesionó y debieron abandonar el cuadro del Master 1.000 de Madrid antes de jugar las semifinales: “hay un choque de emociones porque no puedo jugar las semifinales del torneo porque al final del partido, dejando la vida dentro de la cancha me lastimé la pierna, me hice una pequeña distensión”, contó Zeballos.

Lo mejor era cuidarse porque queda mucho circuito por delante para empezar a defender la posición que acaban de conseguir, en el olimpo de los mejores tenistas del mundo, donde sólo algunos pocos elegidos llegan: “los médicos, tanto los míos como los del torneo, me aconsejaron no jugar y cuidarme par que no se agrave. No dejo de disfrutar este gran momento por lo conseguido ayer con mi compañero”, sintetizó el marplatense.