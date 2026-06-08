Horacio Zeballos: “Repetir lo que habíamos conseguido el año pasado parecía algo lejano”
El marplatense celebró la conquista de su segundo Roland Garros consecutivo junto a Marcel Granollers y reconoció que volver a ganar el Grand Slam francés superó incluso sus propias expectativas.
Luego de consagrarse nuevamente campeón de dobles en Roland Garros junto a Marcel Granollers, el marplatense Horacio Zeballos expresó en Radio Mitre toda su felicidad por un logro que calificó como un sueño cumplido.
"Realmente es un sueño hecho realidad", afirmó el tenista argentino al recordar su regreso a París. "Cuando volvimos este año yo quería ir rápido al club para pisar esos lugares donde había estado el año pasado y tener lindos recuerdos".
Zeballos explicó que el torneo fue despertando sensaciones cada vez más positivas a medida que avanzaban las rondas.
"A medida que iban pasando los días me iba sintiendo cada vez más cómodo, muy contento, con mucho orgullo por lo que habíamos logrado el año pasado después de tantas ocasiones que no se nos había dado", señaló.
Incluso admitió que no imaginaba una defensa tan exitosa del título conseguido en 2025.
"Te voy a ser sincero, repetir lo que habíamos conseguido el año pasado parecía algo lejano, pero se fue dando de a poco. Terminamos jugando un nivel buenísimo y nada, estoy demasiado contento".
El marplatense también se refirió a su reciente paso por el número uno del ranking mundial de dobles, posición que recuperó durante algunas semanas en esta temporada.
"Obviamente lo volvimos a festejar, pero esto es así. Constantemente tenemos torneos todas las semanas, uno va restando y sumando puntos. Pero ese logro ya está, no me lo saca nadie", remarcó.
Tras la consagración, Zeballos aseguró que llegó el momento de disfrutar antes de afrontar los próximos desafíos del circuito.
"Ahora queríamos parar un poquito, descansar y disfrutar, porque a veces uno va todo tan rodado que no puede detenerse a disfrutar estas cosas, que realmente es por lo que trabaja cada día, cada año y a lo largo de una carrera que es muy extensa".
Con la mirada puesta en el futuro inmediato, confirmó su presencia en el próximo Grand Slam.
"Sí, vamos a ir a Wimbledon. Eso es dentro de dos semanas y media, así que ahí estaremos".
A los 41 años, Zeballos sigue ampliando una carrera histórica para el tenis argentino y acaba de sumar un nuevo capítulo en París, donde volvió a levantar el trofeo más importante sobre polvo de ladrillo.
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