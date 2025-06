En medio de la euforia por el campeonato de Roland Garros que obtuvo el marplatense Horacio Zeballos, el pasado sábado hay un grupo de gente en Mar del Plata que lo vivió de una manera muy particular. Su familia, sus padres no pudieron viajar para acompañarlo en ese momento, pero a la distancia y disfrutaron y lo sufrieron por partida doble.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), Horacio Zeballos padre, habló sobre uno de los puntos más destacados en la vida deportiva de su hijo que se transformó en realidad: “Hemos vivido la final con mi señora, lo vimos acá en Mar del Plata, lo hemos disfrutado, lo hemos sufrido, nos hemos emocionado, la verdad que fue una cosa increíble. Era el sueño, realmente le faltaba solamente esto para su carrera y le vino justo con el cambio de década, pero bueno, la verdad que muy lindo partido”.

Era un año muy especial desde el inicio porque la lesión de Marcel Granollers obligó a que no pudieran estar en cancha un largo tiempo y luego tuvieron que volver a tomar ritmo. Para este gran presente hubo una decisión clave que era bajar a jugar el Challenger de Phoenix; Estados Unidos donde lograron su primer título del año: “Como tenían un pequeño espacio, me acuerdo que hablaba y le comentaba “hay un Challenger en este lugar, por qué no lo juegan?” Y me dijo que sí, que era muy buena idea, que estaban hablando eso con Alejandro Lombardo. Jugaron un Challenger y ahí agarraron ritmo, lo ganaron y eso te da confianza. Es importante muchas veces bajar un poco y de ahí meterse de vuelta. Ahí empezó. Después se fueron a Bucarest, ya en ATP y también lo ganaron. Roland Garros fue un torneo espectacular ya que perdieron un set en todo el campeonato”.

Es sólo un paso más de su exitosa carrera que los lleva a un gran presente, pero sobre todo habiéndose sacado un peso de encima pensando a futuro porque hay enormes desafíos para el jugador marplatense: “Él quiere seguir, todos los años me dice que va a jugar dos años más. Ahora vendrá Wimbledon, vendrá si lo llaman la Copa Davis, el US Open, se están clasificando al Master que sería el sexto que van a jugar. Este entusiasmo es evidente, lo tiene casi desde que nació”, comentó su papá con cierto orgullo.

El hecho de ganar Roland Garros abrió una nueva etapa en su carrera, aún cuando tiene 40 años y regulando sus participaciones para estar en gran nivel: “Generalmente se sueltan mucho más los tenistas después de cumplir un objetivo así. Quizás, vamos a ver si lo dejan los más jóvenes, que pueda tener más resultados. Van a jugar con mucha menos presión. Ganaron Grand Slam, ganaron Master 1000, han sido número uno; van a jugar más relajado”.