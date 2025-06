Horacio Zeballos tachó una de las pocas cosas que le quedaban en la lista de pendientes dentro de su prolífica carrera: ganar un Grand Slam. Lo hizo junto con Marcel Granollers en Roland Garros, un torneo muy vinculado a la historia del tenis argentino pero a pesar de ello, donde nunca habían llegado a una final.

Ganarlo no sería fácil porque había que superar instancias físicas, mentales y tenísticas complejas ante toda una vida de lucha por lograr esa copa que terminaron alzando junto al español. Unas horas después de la consagración y un poco más tranquilo, Zeballos le comentó a Marca Deportiva Radio (FM 99.9) Que “fueron dos semanas muy lindas. Arrancó siendo un sueño más, llegar a cumplir ese objetivo que tanto estábamos buscando, que tanto se nos había negado. Habíamos hecho ya varias finales de Grand Slam, varias semifinales, siempre muy contento y agradecido por los buenos resultados, pero nos faltaba levantar el trofeo en un Grand Slam”.

Llegar a esa instancia y estar ante la posibilidad de ganar un torneo de esta dimensión les iba agregando un matiz extra: “A medida que fueron pasando los partidos, hubo que lidiar muchísimo con las presiones, porque estábamos jugando un gran tenis, porque se estaban acercando nuevamente las instancias en las cuales ya nos habíamos quedado en ocasiones anteriores. Me sentía jugando un gran nivel, pero que también decía “uy, bueno, se acerca otra semi, se acerca otra final”. Entonces todo el trabajo que hicimos con mi compañero, con el equipo, con la gente que yo suelo hablar de estos temas, fue fundamental“, remarcó “Cebolla”.

Todo lo que tenían planeado se fue cumpliendo y volvieron a esta en lo más alto del tenis, algo que esta temporada parecía difícil. “El plan se pudo ejecutar a la perfección desde lo táctico, desde lo tenístico, porque por suerte desde lo mental estábamos más tranquilos que en otras ocasiones y jugamos un nivel altísimo ante una pareja muy, muy dura que sacó todo su arsenal para dar vuelta un partido que había arrancado muy para nosotros y después terminó siendo una batalla terrible. No puedo estar más agradecido, muy contento. Finalmente se nos dio lo que tanto buscamos“, dijo Zeballos.

Han alcanzado un nuevo hito dentro de una impecable carrera profesional pero que todavía tiene grandes desafíos a futuro porque se viene Wimbledon, US Open, Copa Davis y, si sostienen este ritmo, un nuevo Masters. Sin embargo, nada se comparará con el momento que acaban de vivir: “cuando ganamos el partido, en ese segundo, después entre llanto y emoción; también, les voy a ser sincero, fue una cuota de alivio por haber logrado este objetivo. Ahora tengo planeado tomarme algunos días para disfrutar mucho con mi gente, con la gente que me apoya desde hace tantos, tantos, tantos años. Y después, por supuesto, volver al ruedo con ganas, alegre, haciendo lo que más me gusta, que es jugar al tenis”.