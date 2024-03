Horacio Zeballos, una vez más estuvo en la definición de un torneo importante en la gira sudamericana como el Argentina Open que finalizó este domingo en Buenos Aires. Junto con Marcel Granollers, cayeron en la final frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, pero pudieron volver a competir luego de un breve parate que incluyó la baja del tenista de nuestra ciudad del equipo argentino de Copa Davis para jugar contra Kazajistán.

Luego del partido decisivo, Zeballos habló con Marca Deportiva y señaló que “fue una semana muy linda. Disfruté muchísimo volver a jugar en Argentina, tener la opción que vengan familiares y amigos. Vino mucha gente desde Mar del Plata y eso se disfruta poque es difícil verlos durante el año. Fue un gusto enorme”.

Desde lo deportivo, hubo un análisis con balance positivo del tenis que desarrollaron hasta la final: “jugamos una gran semana, no pudimos llevarnos la final, pero nos quedamos contentos porque hicimos todo lo posible. Nos topamos con una pareja que está sólida, que viene jugando bien y supo resolver mejor las circunstancias de una final. Más allá de eso, nos da confianza para los torneos que vienen”.

La buena noticia es que tendrán revancha inmediata porque en la primera rueda del ATP 500 de Río de Janeiro, como segundos favoritos, el destino quiso que la primera rueda sea ante Bolelli-Vavassori.

La lesión para “Cebolla” es una complicación porque tiene altos y bajos en su intensidad y a veces lo afecta más y otras menos: “son típicas de varios años de carrera. Es una lesión crónica que siento hace años, a veces más y a veces menos. No me impide jugar, pero me molestaba mucho. Quizás con la presión de una Copa Davis y todo el estrés que genera, si me dolía más en esos momentos iba a perjudicarme a mí y al equipo”.

Tuvo que tomar una decisión y no lo dudó en ningún momento: “teniendo en cuenta que Machi González y Andrés Molteni venían jugando muy bien; creímos que era la mejor decisión para ayudar al equipo y a mí en lo personal. Por suerte, Argentina pasó que es lo que uno quiere como deportista y como argentino”.

