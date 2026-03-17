La confirmación de su candidatura se da en el marco del lanzamiento de su nuevo espacio político, denominado “Metrópolis”, con el que busca construir una alternativa dentro del escenario local y diferenciarse tanto del oficialismo porteño como de otros sectores de la oposición.

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Durante su reaparición pública, Rodríguez Larreta apuntó contra el rumbo de la Ciudad y planteó la necesidad de retomar una agenda de transformación urbana. En esa línea, ya había adelantado que su propuesta incluirá una “segunda transformación” de Buenos Aires, con foco en reducir las desigualdades entre el norte y el sur del distrito, una de las principales deudas estructurales que identifica la gestión.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos de desarrollo urbano, como la construcción de viviendas y la recuperación de zonas postergadas, con especial énfasis en el sur porteño.

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El regreso de Rodríguez Larreta se produce en un contexto de fragmentación política dentro del espacio que históricamente gobernó la Ciudad, donde conviven tensiones entre el PRO, sectores libertarios y nuevas expresiones emergentes. En ese escenario, su candidatura busca reposicionarlo como una figura competitiva de cara a las elecciones ejecutivas.

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