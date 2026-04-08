La medida adoptada por la petrolera, según explicó el ejecutivo, responde a la caída del consumo registrada en las últimas semanas. “No hay ningún tipo de regulación”, afirmó Marín al justificar la decisión, y remarcó que la iniciativa fue acompañada por el resto del sector.

Ads

El titular de la empresa señaló que la demanda de combustibles pasó de ser inelástica a elástica, es decir, que comenzó a resentirse frente a los aumentos de precios. En ese escenario, consideró que aplicar nuevas subas habría profundizado la caída del consumo y afectado el mercado interno.

Según detalló, la estrategia apunta a “amortiguar” el impacto del shock petrolero global y preservar la actividad, en medio del encarecimiento del crudo vinculado al conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, defendió la medida como compatible con las reglas del libre mercado y necesaria para sostener el desarrollo energético del país.

Ads

Marín también explicó que la compañía aplicó mecanismos financieros para compensar el impacto de la suba internacional y aseguró que esa diferencia será recuperada más adelante, cuando los precios del petróleo se estabilicen o desciendan.

A su vez, el directivo subrayó que la industria energética proyecta inversiones millonarias en el desarrollo de Vaca Muerta, y destacó que la estabilidad en los precios internos es clave para sostener ese proceso.

Ads

El congelamiento, vigente desde comienzos de abril, se da luego de una serie de incrementos que acumularon alrededor de un 20% en marzo, en línea con la escalada del precio del barril a nivel internacional.

De esta manera, la política de precios de YPF busca equilibrar el impacto de la crisis global del petróleo con la dinámica del mercado local, en un escenario atravesado por la incertidumbre y la presión inflacionaria.