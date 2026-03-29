El pianista Horacio Lavandera se presentará el próximo 3 de abril a las 20:30 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665) para brindar el concierto Cine al piano, un espectáculo que propone un cruce entre la tradición clásica y el universo cinematográfico. Allí repasará obras de compositores clásicos, pero también de autores que realizaron un aporte fundamental al cine como John Williams. Sin embargo, para el artista es importante aclarar que, “aunque el programa dialogue con el cine, esto es ante todo un concierto de piano. Las obras están unidas por su relación con el cine, pero aquí la lógica es inversa: no es la música al servicio de la imagen, sino la música como motor del relato”.

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El concierto incluirá obras como las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, que han sido utilizadas en innumerables películas, entre ellas El paciente inglés; versiones propias de Star Wars o piezas de Chopin utilizadas en El pianista. También habrá un repaso de compositores nacionales como Astor Piazzolla, cuya Suite de Punta del Este suena en 12 monos, y Osvaldo Golijov. “Hace más de cuatro años que trabajo en estas transcripciones para piano solo, llevando una orquesta de más de 90 músicos a un solo instrumento. Es un desafío que también asumieron grandes compositores como Bach, Beethoven o Liszt: trasladar obras orquestales al piano”, señaló Lavandera en diálogo con El Marplatense.

-¿Qué tan complejo es traducir una obra orquestal al piano?

Es un trabajo muy complejo. El piano es, de algún modo, el instrumento “rey” para este tipo de transcripciones, pero requiere resolver problemas técnicos y musicales muy exigentes. En el caso de Star Wars, por ejemplo, hay superposición de ritmos -grupos que dividen el compás en tres mientras otros lo hacen en cuatro- y trasladar eso al piano fue uno de los mayores desafíos de estos años. Mi primera ejecución fue hace poco, en Berlín, en un concierto íntimo, y quedé muy satisfecho. Mar del Plata será una de las primeras fechas de esta gira, así que estoy muy entusiasmado.

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-Como músico, ¿cómo es tu experiencia al ver cine? ¿Podés abstraerte de la música?

Es difícil. Automáticamente empiezo a analizar la armonía, la orquestación, la textura. Por eso, muchas de mis películas favoritas son mudas: ahí puedo concentrarme completamente en la imagen y en la actuación. Igualmente, cuando una película es una obra maestra, eso trasciende cualquier análisis técnico.

-¿Qué rol tiene la música en la construcción emocional del cine?

Es fundamental. En Star Wars, por ejemplo, es imposible separar la imagen de la música. Desde el primer acorde ya estás dentro de ese universo. Los leitmotivs construyen la identidad emocional de cada personaje. Si uno ve esas escenas sin música, el efecto es completamente distinto.

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-Existe cierto debate sobre la valoración de la música de cine frente a la música académica. ¿Cómo lo ves?

Es una discusión interesante. En el cine, el director es quien toma las decisiones finales: define cortes, climas, duración. La música está al servicio de esa visión. Por eso, más que juzgar al compositor en abstracto, hay que analizar el resultado en función del impacto que logra en la película. Es un trabajo profundamente colaborativo.

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-¿Considerás que Star Wars es la mejor obra de John Williams?

Sí, definitivamente. Desde lo musical, es una síntesis extraordinaria de la tradición norteamericana: hay elementos de música militar, de jazz, de sinfonismo. Es una obra muy rica y muy interesante para estudiar en profundidad.

-¿Qué otros compositores de cine te interesan especialmente?

Piazzolla, sin dudas, tiene trabajos impresionantes en el cine argentino. También Prokofiev, que compuso para el cine soviético, y directores como Tarkovsky, que tenían una relación muy particular con la música. De todos modos, siempre termino hablando más de cine que de música, porque el director es quien define el resultado final.

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-¿Creés que hoy se ha perdido el uso del leitmotiv en el cine?

En muchas producciones actuales, sobre todo en series, noto cierta estandarización. Hay música más neutra, que podría funcionar en cualquier contexto. Esto tiene que ver con los tiempos de producción: muchas veces la música se hace a último momento y no hay espacio para desarrollar ideas más complejas o identidades temáticas fuertes.