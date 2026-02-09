Un tribunal de Hong Kong condenó este lunes a Jimmy Lai a 20 años de prisión por delitos contra la seguridad nacional, en lo que constituye la pena más severa aplicada hasta ahora desde la entrada en vigencia de la controvertida normativa impulsada por Pekín.

Ads

Lai, de 78 años, es fundador del diario Apple Daily, un medio abiertamente crítico del gobierno chino y símbolo del movimiento prodemocrático de la ex colonia británica. Fue declarado culpable en diciembre por sedición y colusión con fuerzas extranjeras, cargos que siempre negó.

Junto a él, seis ex ejecutivos del periódico también recibieron condenas que van desde seis hasta diez años de cárcel.

Ads

Puede interesarte

Mientras el gobierno chino defendió la sentencia como “legal y necesaria para la estabilidad”, el fallo fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos, medios internacionales y gobiernos occidentales. Amnistía Internacional calificó la condena como un “hito sombrío” para las libertades en Hong Kong.

Desde el Reino Unido, país del que Lai es ciudadano, reclamaron su liberación y señalaron que se trata de una persecución política. En contraste, el jefe del Ejecutivo hongkonés celebró el fallo y acusó a Lai de haber “envenenado a la sociedad” con su medio.

Ads

El impacto humano del fallo quedó reflejado en las palabras de su hijo, Sébastien Lai, quien aseguró que la condena equivale “prácticamente a una sentencia de muerte”, debido a la edad y el delicado estado de salud de su padre.

La condena a Jimmy Lai es leída por analistas y organizaciones internacionales como una señal de endurecimiento definitivo del control político en Hong Kong y un mensaje disuasivo hacia periodistas, activistas y opositores, en una ciudad donde las libertades civiles se red

Fuente: BBC