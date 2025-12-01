El conservador, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura lidera las elecciones presidenciales de Honduras con cerca del 40% del escrutinio completado. Los primeros datos oficiales lo ubican con el 41% de los votos, seguido muy cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanza el 39%.

Ads

En tercer lugar aparece la candidata oficialista Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), con alrededor del 20% de los sufragios. El clima electoral estuvo atravesado por denuncias cruzadas entre los tres principales postulantes, en un escenario de fuerte polarización.

La elección se vio marcada además por la intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump, quien días antes respaldó públicamente a Asfura y advirtió que Estados Unidos dejaría de “tirar dinero bueno tras dinero malo” si el candidato no resultaba ganador. También aseguró que indultaría al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, actualmente condenado en EE.UU. por narcotráfico.

Ads

Puede interesarte

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, había solicitado evitar discursos que alimentaran la violencia y recordó a los candidatos que no debían “avivar las llamas de la confrontación”. Sin embargo, las declaraciones de Trump tensaron aún más un proceso ya cargado de acusaciones de fraude anticipado.

La seguridad y el empleo siguen siendo las principales preocupaciones de los votantes hondureños. Si bien bajo el gobierno de Xiomara Castro se registró una baja en los niveles de homicidios y desempleo, el país continúa con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica y enfrenta una extendida crisis vinculada al narcotráfico.

Ads

El recuento continuará en las próximas horas y se espera que los resultados finales demoren, en medio de un clima político frágil y la expectativa internacional por el desenlace.

Fuente: Al Jazeera