Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad este martes, cuando un hombre de 35 años fue asesinado de un disparo en el abdomen en la zona conocida como Villa Gascón, a la altura de Gascón al 7500.

El crimen es investigado por la Justicia, que hasta el momento no cuenta con testigos presenciales ni mayores precisiones sobre las circunstancias del ataque.

Según confirmaron fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra, quien solía deambular por la zona y ocasionalmente concurría a la casa de sus padres para asearse y pasar la noche.

La fiscal a cargo de la causa, Constanza Mandagaran, explicó que el cuerpo presentaba un único disparo en la parte baja del abdomen, con orificio de entrada visible. La autopsia fue programada para esta tarde y se espera que aporte mayores elementos para avanzar en la investigación.

“Es una persona que solía frecuentar la zona y probablemente se encontraba en búsqueda de estupefacientes. En esa cuadra, según se sabe, hay circulación de drogas”, señaló la fiscal, quien aclaró que estas hipótesis aún deben ser corroboradas. Al arribar al lugar del hecho, personal policial no encontró personas en la vía pública que pudieran aportar datos sobre lo ocurrido.

De manera preliminar, trascendió que algunos vecinos habrían escuchado una discusión previa al disparo, aunque esa información todavía no pudo ser confirmada. No está claro si el ataque se produjo desde el interior de alguna vivienda o si el agresor pasó por el lugar y efectuó el tiro.

Tras el hecho, una ambulancia acudió para asistir a la víctima, pero la situación se tornó violenta: vecinos comenzaron a arrojar piedras contra el personal de salud y efectivos policiales, lo que impidió la atención médica. El hombre murió en el lugar y no llegó a ser trasladado a un centro médico.

La investigación continúa su curso para determinar las circunstancias del homicidio y dar con el o los responsables del ataque ocurrido en Villa Gascón, una zona que en los últimos tiempos ha sido escenario de reiterados episodios de violencia.