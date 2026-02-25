La investigación por el crimen de Uriel Martín Alfonzo, de 23 años, avanza con los primeros resultados forenses. Según confirmó el fiscal a cargo, Alejandro Pellegrinelli, la autopsia determinó que el joven murió como consecuencia de una herida de arma de fuego presumiblemente calibre 22 o similar, con trayectoria de derecha a izquierda, que atravesó el espacio torácico y dejó el proyectil alojado en el cuerpo.

“Esos son los datos preliminares; no mucho más que eso por el momento”, indicaron desde la Fiscalía, a la espera de estudios complementarios que permitan aportar mayores precisiones técnicas a la causa.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en un pasillo del barrio Bosque Grande que vecinos identifican como presunto punto de comercialización de estupefacientes. De acuerdo con las primeras versiones incorporadas al expediente, Alfonzo habría concurrido al lugar junto a otro hombre para buscar una motocicleta y, en ese contexto, se produjo un enfrentamiento armado.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí, Alfonzo falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la lesión. El otro herido, un hombre de 24 años, fue asistido médicamente y luego se retiró del nosocomio; actualmente es buscado por la policía para que declare en el marco de la investigación.

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Pellegrinelli, con intervención de personal de la comisaría decimosexta, mientras se intenta reconstruir con precisión la mecánica del ataque y determinar responsabilidades en lo que ya es el octavo homicidio del año en la ciudad.

