Homenajes por la Guerra de Malvinas: todo lo que tenés que saber
En el marco de las actividades estipuladas para el jueves, la Municipalidad de General Pueyrredon comunicó los cortes de calle y los recorridos de los colectivos para la jornada.
Desde la Dirección de Tránsito se informó que los cortes y despejes comenzarán desde las 16:00 del 1 de abril, en la zona correspondiente al desfile central que comprende desde Luro e Independencia hasta San Luis.
El jueves 2 de abril a partir de las 7:00 habrá cortes de calle que afectarán a la normal circulación de tránsito, los cortes serán en: 9 de Julio y La Rioja; 9 de Julio y Mitre; 9 de Julio y San Luis; 9 de Julio y Santiago del Estero; Luro y Salta; Luro y Av. Independencia; San Martín y Catamarca; San Martín e H. Yrigoyen; San Martín y Mitre; Rivadavia e H. Yrigoyen; Rivadavia y Córdoba; Rivadavia y Santa Fe; 25 de Mayo y Corrientes; 25 de Mayo y la costa; Diagonal J.B. Alberdi y Corrientes.
Además, habrá cortes alternativos momentáneos para despeje vehicular en: San Martín y Salta; Independencia y Rivadavia; Independencia y 25 de Mayo.
En cuanto a los colectivos, también modificarán sus recorridos:
Las Líneas 511, 512, 512B, 717, 522, 541, 542, 543, 551, 552 y 553 circularán desde Luro y Salta por esta última hasta Belgrano y luego hasta Buenos Aires para continuar con sus habituales recorridos.
La línea 525 circulará desde Luro y Salta, por esta última hasta Belgrano y luego hasta Santiago del Estero para luego tomar Moreno hasta Jujuy, Rivadavia donde continuará su habitual recorrido.
Las Líneas 531, 532, 533 y 581 desde Salta y Luro, continuarán por Salta hasta Belgrano y de ahí hasta Buenos Aires, para continuar con sus habituales recorridos.
La Línea 555 en sentido NORTE – SUR tomará por Independencia hasta 25 de Mayo, Salta, San Martín e Independencia, continuando su recorrido habitual.
Las Líneas 521 y 523 continuarán por Belgrano desde Independencia hasta Buenos Aires, para retomar sus habituales recorridos.
Las Líneas 562, 571, 573, 591, 593, 715 y 720 desde Independencia y Belgrano continuarán por esta última hasta calle Buenos Aires, para retomar sus habituales recorridos.
La Línea 555 en sentido SUR – NORTE se desviará en Independencia y Belgrano, por esta última hasta Catamarca, Rivadavia, Jujuy, 9 de Julio e Independencia, continuando su recorrido habitual.
Todas las líneas que circulan por Patricio Peralta Ramos en sentido a Diagonal Alberdi, tomarán por calle Moreno y por esta última irán retomando sus habituales recorridos:
En Independencia hacia Colón: Líneas 562, 571, 573, 591, 593, 715 y 720
Continúan por Moreno: Líneas 521 y 523
En Jujuy hasta Rivadavia: Líneas 551, 552, 553
En Jujuy hasta Luro: Líneas 511, 512, 512B, 717, 522, 541
En Jujuy hasta 25 de Mayo: Línea 533
En Jujuy hasta 9 de Julio, Independencia: Líneas 531, 532, 581
En Jujuy y continúan por la misma: Líneas 542, 543
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