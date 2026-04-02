Desde la Dirección de Tránsito se informó que los cortes y despejes comenzarán desde las 16:00 del 1 de abril, en la zona correspondiente al desfile central que comprende desde Luro e Independencia hasta San Luis.

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El jueves 2 de abril a partir de las 7:00 habrá cortes de calle que afectarán a la normal circulación de tránsito, los cortes serán en: 9 de Julio y La Rioja; 9 de Julio y Mitre; 9 de Julio y San Luis; 9 de Julio y Santiago del Estero; Luro y Salta; Luro y Av. Independencia; San Martín y Catamarca; San Martín e H. Yrigoyen; San Martín y Mitre; Rivadavia e H. Yrigoyen; Rivadavia y Córdoba; Rivadavia y Santa Fe; 25 de Mayo y Corrientes; 25 de Mayo y la costa; Diagonal J.B. Alberdi y Corrientes.

Además, habrá cortes alternativos momentáneos para despeje vehicular en: San Martín y Salta; Independencia y Rivadavia; Independencia y 25 de Mayo.

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En cuanto a los colectivos, también modificarán sus recorridos:

Las Líneas 511, 512, 512B, 717, 522, 541, 542, 543, 551, 552 y 553 circularán desde Luro y Salta por esta última hasta Belgrano y luego hasta Buenos Aires para continuar con sus habituales recorridos.

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La línea 525 circulará desde Luro y Salta, por esta última hasta Belgrano y luego hasta Santiago del Estero para luego tomar Moreno hasta Jujuy, Rivadavia donde continuará su habitual recorrido.

Las Líneas 531, 532, 533 y 581 desde Salta y Luro, continuarán por Salta hasta Belgrano y de ahí hasta Buenos Aires, para continuar con sus habituales recorridos.

La Línea 555 en sentido NORTE – SUR tomará por Independencia hasta 25 de Mayo, Salta, San Martín e Independencia, continuando su recorrido habitual.

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Las Líneas 521 y 523 continuarán por Belgrano desde Independencia hasta Buenos Aires, para retomar sus habituales recorridos.

Las Líneas 562, 571, 573, 591, 593, 715 y 720 desde Independencia y Belgrano continuarán por esta última hasta calle Buenos Aires, para retomar sus habituales recorridos.

La Línea 555 en sentido SUR – NORTE se desviará en Independencia y Belgrano, por esta última hasta Catamarca, Rivadavia, Jujuy, 9 de Julio e Independencia, continuando su recorrido habitual.

Todas las líneas que circulan por Patricio Peralta Ramos en sentido a Diagonal Alberdi, tomarán por calle Moreno y por esta última irán retomando sus habituales recorridos:

En Independencia hacia Colón: Líneas 562, 571, 573, 591, 593, 715 y 720

Continúan por Moreno: Líneas 521 y 523

En Jujuy hasta Rivadavia: Líneas 551, 552, 553

En Jujuy hasta Luro: Líneas 511, 512, 512B, 717, 522, 541

En Jujuy hasta 25 de Mayo: Línea 533

En Jujuy hasta 9 de Julio, Independencia: Líneas 531, 532, 581

En Jujuy y continúan por la misma: Líneas 542, 543