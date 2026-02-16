La Prefectura Naval Argentina detuvo temporalmente a un hombre de 30 años mientras circulaba de manera sospechosa por la zona de Irala, entre Pescadores y Florencio Alcorta, transportando una motocicleta de manera irregular.

Al revisarla, los agentes comprobaron que la moto, una Suzuki GN 125 cc, tenía el número de motor y chasis borrados, no contaba con patente colocada ni con documentación que acreditara su propiedad.

Por este motivo, el vehículo fue secuestrado por las autoridades y el hombre quedó en libertad luego de la intervención de la fiscalía, que inició las investigaciones correspondientes sobre el hecho.

