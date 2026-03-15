La antesala de los Premios Oscar 2026 ya está preparada. La alfombra roja fue desplegada en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, por donde desfilarán las principales figuras del cine antes de la gala que distingue a las mejores producciones del último año.

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El tradicional recorrido se convirtió en uno de los momentos más esperados del evento, ya que allí las celebridades muestran sus looks y marcan tendencia en el mundo de la moda. Diseñadores, estilistas y casas de alta costura aprovechan la ocasión para exhibir creaciones exclusivas que luego suelen dominar las portadas y redes sociales.

La ceremonia corresponde a la 98ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, donde se premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025. El evento contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien y reunirá a miles de invitados entre actores, directores y productores de la industria.

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Como cada año, la expectativa no solo está puesta en los ganadores de las distintas categorías, sino también en el desfile de estrellas por la alfombra roja, que se transformó en un espectáculo propio dentro de la ceremonia y en uno de los escenarios más observados del mundo del entretenimiento.

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