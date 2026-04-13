El Hogar de Nazaret funciona desde hace 18 años y actualmente cuenta con lugar para 33 hombres y 12 mujeres. Según explicó la directora de Cáritas Mar del Plata, María Marta Mirande, en el último tiempo el refugio “siempre está completo”.

Ads

Allí, las personas ingresan a las 18.30, pueden merendar, bañarse, cenar, pasar la noche y desayunar antes de retirarse a la mañana siguiente.

Además del alojamiento, el hogar ofrece acompañamiento social. “Hay un acompañamiento de una trabajadora social para ayudarlos en la problemática que tengan y que puedan reinsertarse en la sociedad lo antes posible”, señaló María Marta Mirande en diálogo con El Marplatense.

Ads

Puede interesarte

Sin embargo, la directora de Cáritas advirtió que la tarea se volvió más difícil en los últimos años. “Esa tarea cada vez es más compleja porque las problemáticas no son solo familiares o por ahí de trabajo, sino hay muchos problemas de consumo, mucho problema de enfermedades mentales”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que esos casos exigen intervenciones más prolongadas. “El tratamiento de esas problemáticas es mucho más complejo y mucho más largo y por ahí requiere un acompañamiento más extenso del que solíamos hacer”, sostuvo.

Ads

Mirande describió el panorama actual con preocupación. “La situación, la verdad, está bastante compleja”, resumió.

El funcionamiento del hogar se sostiene con el aporte de distintos sectores de la comunidad. Según explicó, colaboran parroquias, voluntarios de Cáritas, instituciones ajenas a la Iglesia y también el municipio, que realiza un aporte mensual a través de una ordenanza vigente desde hace varios años.

Por último, Mirande convocó a la comunidad a sumarse. “Los invitamos también a que todos los que quieran puedan colaborar y acercarse a brindar ayuda económica y también de voluntariado”, expresó.

Ads

Quienes quieran colaborar pueden contactarse a través del sitio de Cáritas Mar del Plata: caritasmardelplata.org.ar.