El Hogar de Nazaret, que desde hace 18 años funciona en Mar del Plata bajo la órbita de Cáritas Diocesana, atraviesa un momento de alta demanda sostenida. Con capacidad para 45 personas —33 hombres y 12 mujeres—, el espacio permanece completo de manera constante, sin los períodos de alivio que en otros años permitían una mayor rotación. “En los últimos tiempos está siempre lleno”, explicó su directora, María Marta, en diálogo con El Marplatense, al describir una situación que refleja el crecimiento de la problemática social en la ciudad.

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El hogar brinda contención integral: quienes ingresan por la tarde pueden merendar, higienizarse, recibir acompañamiento de una trabajadora social, cenar, pasar la noche y desayunar antes de retirarse al día siguiente. Sin embargo, el perfil de las personas que asisten cambió. Según detallan desde la institución, hoy predominan situaciones atravesadas por consumos problemáticos y padecimientos de salud mental, lo que hace que los procesos de recuperación y reinserción sean más largos y complejos.

Este escenario impacta directamente en la dinámica del lugar. A diferencia de otros momentos, donde el recambio era más frecuente, actualmente las mismas personas permanecen durante más tiempo, lo que reduce la disponibilidad de camas para nuevos casos. “No es un hotel”, aclaran, pero reconocen que las dificultades para salir de la calle se profundizaron y requieren intervenciones más sostenidas.

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El funcionamiento del Hogar de Nazaret se sostiene gracias al aporte de la comunidad. Si bien cuentan con un subsidio municipal, gran parte de los recursos provienen de donaciones y del trabajo voluntario de parroquias, organizaciones e instituciones que colaboran con alimentos, insumos y tiempo. En este contexto, desde Cáritas remarcan la importancia del compromiso social para poder sostener un espacio que hoy resulta clave frente a una demanda creciente y cada vez más compleja.

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