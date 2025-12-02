Un episodio que protagonizó un joven y la policía en plena calle, terminó este martes con la aprehensión de un hombre de 24 años en pleno centro marplatense. El hecho ocurrió en Entre Ríos entre Belgrano y Rivadavia, donde personal de la Subcomisaría Casino intervino al detectar que el sujeto se encontraba generando disturbios en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se negó en reiteradas oportunidades a acatar las órdenes impartidas por los efectivos, lo que motivó su reducción y traslado para su correcta identificación.

El caso fue caratulado como “Infracción a los Artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”, que contemplan faltas relacionadas con el desorden y la desobediencia.

Por disposición del Juzgado Correccional N°2, el imputado fue debidamente notificado y luego recuperó la libertad, en el marco de lo previsto por el artículo 119 de la misma ley.

