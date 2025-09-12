El handball marplatense vive un momento histórico: Simón Viera, jugador de Once Unidos, fue incluido en la prelista de Los Gladiadores para disputar el Cuatro Naciones 2025, que se llevará a cabo en Buenos Aires.

La convocatoria representa un hito para el joven marplatense, que se suma a un plantel con figuras consagradas como Diego Simonet y Lucas Moscariello, entre otros, y que buscará prepararse de la mejor manera para los próximos compromisos internacionales.

El torneo, que se jugará en el país, tendrá la particularidad de un “Superclásico” sudamericano entre Argentina y Brasil, además de la presencia de otras potencias que darán nivel a la competencia.

La Confederación Argentina de Handball dio a conocer la prelista de convocados donde aparecen 23 nombres, con Viera como una de las grandes sorpresas. Para el jugador de Once Unidos, esta citación significa un reconocimiento al crecimiento que ha tenido en los últimos años en el plano nacional luego de disputar un Mundial y que lo lleva desde nuestra ciudad, jugando en la Asociación Atlántica de Balonmano (Asabal); a los máximos planos internacionales.

De esta manera, Mar del Plata vuelve a decir presente en la élite del handball argentino, con un representante que buscará ganarse un lugar definitivo en la lista final de Los Gladiadores, tratando de aprovechar una gran oportunidad.

📋 Prelista de Los Gladiadores para el 4 Naciones 2025

Juan Bar

Agustín Forlino

Simón Viera (Once Unidos, Mar del Plata)

Nicolás Rodríguez

Francisco Lombardi

Federico Giménez

Lautaro Robledo

Facundo Cangiani

Tobías Torossian

Pedro Martínez

Martín Jung

Nicolás Bono

Juan Gull

Santiago Barceló

Diego Simonet

Tomás Cañete

Gerardo Gorriti

Julián Souto Cueto

Juan Saco

Matías Beorlegui

Lucas Moscariello