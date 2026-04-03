La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra registradas por la tripulación de Artemis II, la misión que marca el regreso de vuelos tripulados rumbo a la Luna después de más de 50 años.

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Las fotografías fueron captadas desde la nave Orión tras abandonar la órbita terrestre y avanzar en su trayectoria hacia el satélite natural. En ellas se observa al planeta con gran nitidez, destacándose los océanos, los continentes y la atmósfera iluminada, además de fenómenos como auroras y el contraste entre el día y la noche.

Una de las imágenes más impactantes muestra a la Tierra en fase creciente, un fenómeno que no se registraba con presencia humana desde las misiones Apolo en la década de 1970.

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Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 con cuatro astronautas a bordo y tiene una duración estimada de diez días. El objetivo principal es realizar un sobrevuelo alrededor de la Luna para poner a prueba sistemas clave de navegación, comunicaciones y soporte vital, en preparación para futuras misiones que buscarán volver a alunizar.

Las imágenes difundidas no solo representan un avance técnico, sino también un hito simbólico en la exploración espacial, al ofrecer una nueva mirada del planeta desde el espacio profundo y reforzar la importancia de futuras misiones lunares.

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