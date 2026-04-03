Histórico registro: la misión Artemis II captó nuevas imágenes de la Tierra desde el espacio
Las fotografías fueron tomadas por astronautas a bordo de la nave Orión durante su viaje y muestran al planeta desde una perspectiva inédita en más de medio siglo.
La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra registradas por la tripulación de Artemis II, la misión que marca el regreso de vuelos tripulados rumbo a la Luna después de más de 50 años.
Las fotografías fueron captadas desde la nave Orión tras abandonar la órbita terrestre y avanzar en su trayectoria hacia el satélite natural. En ellas se observa al planeta con gran nitidez, destacándose los océanos, los continentes y la atmósfera iluminada, además de fenómenos como auroras y el contraste entre el día y la noche.
Una de las imágenes más impactantes muestra a la Tierra en fase creciente, un fenómeno que no se registraba con presencia humana desde las misiones Apolo en la década de 1970.
Artemis II despegó el 1 de abril de 2026 con cuatro astronautas a bordo y tiene una duración estimada de diez días. El objetivo principal es realizar un sobrevuelo alrededor de la Luna para poner a prueba sistemas clave de navegación, comunicaciones y soporte vital, en preparación para futuras misiones que buscarán volver a alunizar.
Las imágenes difundidas no solo representan un avance técnico, sino también un hito simbólico en la exploración espacial, al ofrecer una nueva mirada del planeta desde el espacio profundo y reforzar la importancia de futuras misiones lunares.
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