Una vez más. Por cuarto año consecutivo. Los Pumas 7’s volvieron a consagrarse en su ciudad en el mundo: Vancouver. Tras vencer 19-12 en la final a Sudáfrica, el seleccionado argentino consiguió su cuarta medalla de oro en fila en Canadá y su segundo título en la temporada.

De esta manera, Argentina quedó como único líder del ranking mundial del Circuito Mundial con 68 puntos y completan el podio España con 64 y Fiji con 62. El próximo objetivo será Hong Kong del 28 al 30 de marzo.

El head coach del seleccionado, Santiago Gómez Cora, volvió a vivir un certamen desde Buenos Aires y así lo experimentó: “Aprendimos en Australia y ahora nuevamente a la distancia lo realizamos mucho más cómodos y dinámicos de poder estar conectados durante toda la semana con el staff y los chicos. Demostramos que somos un equipo y ante una dificultad lo solucionamos y nos adaptamos. Estoy muy feliz”. Además, sobre el título obtenido, agregó: “Vimos un equipo mucho más sólido, es un trabajo de muchos años que si bien se puede ganar o perder, estamos cada vez más aplomados y habla del proceso. Buscamos marcar una era y no un hito, estamos hace cuatro o cinco años ahí arriba, hoy estamos en lo más alto del ranking. Como decimos siempre, no somos los peores cuando perdemos y no somos los mejores cuando ganamos. Pero Argentina es una potencia mundial y con eso nos podemos sentir muy orgullosos”.

En el primer partido del día, Los Pumas 7´s se enfrentaron con España por un lugar en la final de Vancouver. La primera mitad fue muy pareja y ningún equipo logró marcar puntos. Marcos Moneta fue decisivo en defensa en la última jugada previo al descanso para mantener las cosas 0-0. En el comienzo del complemento, Luciano González, como es habitual, utilizó todo su poderío para agrupar rivales, luego descargó con Joaquín Pellandini y este con Marcos Moneta para marcar el único try del encuentro. Minutos más tarde, Roberto Ponce de España vio la tarjeta roja por un tackle ilegal ante Germán Schulz, y Los Pumas 7´s lograron mantener la ventaja de 7-0 y alcanzar una nueva final en Canadá (la cuarta de manera consecutiva).

Para las semifinales, Los Pumas 7’s salieron a la cancha con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pelladini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Alejo Lavayén, Tobías Wade, Germán Schulz, Agustín Fraga y Tomás Elizalde. Marcos Moneta marcó el único try del encuentro y Joaquín Pellandini aportó la conversión.

La final de Vancouver fue ante Sudáfrica. Argentina salió totalmente decidida a conseguir el triunfo en los primeros siete minutos. Tal es así, que se fueron al descanso con dos tries a cero, gracias a dos conquistas de Luciano González y una conversión de Joaquín Pellanidni. En la segunda mitad, Los Pumas 7’s golpearon rápidamente con un try de Tobías Wade y una posterior conversión de Pellandini nuevamente. Sin embargo, a pesar de que parecía que el oro quedaba en manos argentinas, Sudáfrica haría sufrir al equipo nacional con dos tries y llevando el resultado 19-12. Finalmente, el seleccionado argentino mantendría el resultado y se llevaría el histórico cuarto título consecutivo en la ciudad canadiense.

Para la definición, Los Pumas 7’s formaron de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pelladini, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Tobías Wade, Germán Schulz, Agustín Fraga y Tomás Elizalde. Alejo Lavayén no sumó minutos. Los tries argentinos fueron gracias a Luciano González, en dos oportunidades, y Tobías Wade, mientras que Joaquín Pellandini acertó dos conversiones.