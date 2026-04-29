Esteban Andrada ya conoce la severa sanción que deberá cumplir tras su escandalosa reacción en el duelo entre Huesca y Zaragoza. El Comité de Disciplina resolvió suspender al guardameta argentino por 13 partidos luego de agredir con un golpe de puño al defensor Jorge Pulido.

Ads

Según el fallo oficial, 12 fechas corresponden a la agresión física a un rival, mientras que la restante se suma por la expulsión previa tras recibir la segunda tarjeta amarilla.

El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro. Andrada, que ya estaba amonestado, fue a protestar una jugada, empujó a Pulido y el árbitro le mostró la segunda amarilla. Fuera de control, el arquero perdió la calma y regresó para golpear brutalmente al capitán del Huesca, provocándole un hematoma en el pómulo izquierdo, detalle que quedó asentado en el acta arbitral.

Ads

Tras lo sucedido, el ex arquero de Boca pidió disculpas públicas tanto al Zaragoza como a sus hinchas y también al propio Pulido. “Estoy muy arrepentido”, expresó horas después del partido. Días más tarde, además, se comunicó en privado con el futbolista para pedirle perdón y dar por terminado el conflicto.

Ads

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026