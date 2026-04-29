Histórica sanción para Andrada: 13 partidos tras agredir a Pulido
El arquero del Zaragoza, Esteban Andrada, recibió una dura suspensión luego del violento episodio protagonizado en el clásico ante Huesca. El ex Boca fue castigado con 13 fechas por el puñetazo que le propinó a Jorge Pulido en el cierre del encuentro.
Esteban Andrada ya conoce la severa sanción que deberá cumplir tras su escandalosa reacción en el duelo entre Huesca y Zaragoza. El Comité de Disciplina resolvió suspender al guardameta argentino por 13 partidos luego de agredir con un golpe de puño al defensor Jorge Pulido.
Según el fallo oficial, 12 fechas corresponden a la agresión física a un rival, mientras que la restante se suma por la expulsión previa tras recibir la segunda tarjeta amarilla.
El hecho ocurrió en los minutos finales del encuentro. Andrada, que ya estaba amonestado, fue a protestar una jugada, empujó a Pulido y el árbitro le mostró la segunda amarilla. Fuera de control, el arquero perdió la calma y regresó para golpear brutalmente al capitán del Huesca, provocándole un hematoma en el pómulo izquierdo, detalle que quedó asentado en el acta arbitral.
Tras lo sucedido, el ex arquero de Boca pidió disculpas públicas tanto al Zaragoza como a sus hinchas y también al propio Pulido. “Estoy muy arrepentido”, expresó horas después del partido. Días más tarde, además, se comunicó en privado con el futbolista para pedirle perdón y dar por terminado el conflicto.
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