En la categoría correspondiente al Comité de Distrito de General Pueyrredon, la lista oficialista encabezada por Ricardo Liceaga Viñas se impuso al obtener el 68% de los votos. Por su parte, la nómina liderada por Jimena Nespral alcanzó el 32%.

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La competencia también se trasladó a la Juventud Radical de Mar del Plata-Batán, donde se registró una disputa mucho más ajustada. La lista encabezada por Agustín Serebrinsky obtuvo el 55%, mientras que la propuesta liderada por Rodolfo Saborido alcanzó el 45%.

Más allá de los resultados, desde distintos sectores del partido destacaron la masiva participación de afiliados y afiliadas, interpretándola como una señal de fortalecimiento institucional y de revitalización de la vida interna del centenario partido.

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El senador nacional Maximiliano Abad celebró la masiva participación de los afiliados y destacó el desarrollo de una elección interna que movilizó alrededor de 6.000 radicales en Mar del Plata y Batán.

Durante su discurso, Abad convocó a iniciar una nueva etapa dentro del radicalismo local y remarcó la necesidad de priorizar el fortalecimiento institucional del partido. “Se viene una nueva etapa para el radicalismo de Mar del Plata-Batán, donde tiene que primar el partido por encima de los nombres. La unidad se vio reflejada hoy en las urnas, con miles de afiliados participando y fortaleciendo a la Unión Cívica Radical”, expresó.

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Asimismo, el senador nacional hizo un llamado a la integración de todos los sectores tras la contienda electoral. “A partir de hoy debemos trabajar juntos. La mayoría y la minoría tienen la responsabilidad de construir un radicalismo más fuerte, más unido y preparado para los desafíos que vienen”.

De esta manera ambos sectores inician una nueva etapa en el radicalismo de la ciudad.