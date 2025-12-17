Un hombre de 30 años fue detenido esta tarde en el barrio Jorge Newbery luego de efectuar detonaciones con un arma de fuego y herir a otro de 29.

Ads

En el hecho, que se registró en Brasil entre Moreno y Belgrano, actuó personal del Comando de Patrullas y del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosegunda. No se brindaron detalles sobre el motivo que desencadenó la agresión.

Según se indicó, además de la detención del agresor se procedió al secuestro del arma y de dos municiones de calibre 22.

Ads

Puede interesarte

La intervención quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien dispuso que se labren actuaciones caratuladas como “abuso de arma y lesiones”, se notifique al imputado y se lo traslade a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads