Aldosivi renovará autoridades desde el momento que se designe una fecha para la Asamblea donde quedará elegida la única lista que se presentó dentro del plazo legal. Esta vez, el presidente será Hernán Tillous que encabezará la comisión directiva con José Moscuzza como presidente honorario.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el actual manager del club explicó que “lo tomamos de la misma forma porque no cambia nada la dinámica del club, es un poco más en lo institucional para estar un poco más presente en algunas resoluciones que toma la Liga como empresa o la AFA. En lo interno y en lo externo sigue igual, siempre con los mismos objetivos que marcó y marca José Moscuzza”.

Los objetivos dirigenciales siguen por el mismo camino que estaban antes, pero tratando de profundizarlo. Según lo expresado por Tillous, hay un trabajo central por hacer: “tenemos que trabajar en la parte económica financiera. Queremos que la gente entienda que estamos a pérdida todos los meses entre lo que sale y se recauda, y vamos supliendo ese déficit con la venta de los jugadores o con un aporte privado. Ese es uno de los grandes desafíos, que ese déficit desaparezca, entonces la venta de los jugadores sí se pueda reflejar en obra y que tenga una tranquilidad el día de mañana a los que continúen en lo que es la gestión del club y lo puedan hacer de una forma ordenada, con un ingreso 100 % genuino. Hay años que la venta de los jugadores no se te da, entonces quedas un poco preocupado por cómo vas a juntar todos los gastos que tiene el club, que no es solamente el fútbol mayor”.

Para hacerlo posible, el próximo presidente insistió en la necesidad de seguir sumando socios activos: “uno de los aportes más grandes será acrecentar la masa societaria, que es el ingreso más genuino que tiene cualquier club. Lo vemos también en los clubes de primera línea en la Argentina, que a veces la parte de la televisación que les corresponde no llega a ser importante para lo que recaudan de masa societaria. En Aldosivi la parte de televisión sigue siendo superior a la masa societaria. En eso hay que trabajar. Se ha acercado mucha gente porque se ha incrementado mucho la masa societaria en los últimos dos años”.

EL SUEÑO DEL ESTADIO PROPIO

Otro de los frentes importantes será el comienzo de la construcción del estadio propio, proyecto en el cuál se sigue avanzando: “Siempre tenemos el sueño de la casa propia, es en lo que seguimos trabajando, pero para que podamos tener una tranquilidad por fuera del resultado deportivo, necesitamos que crezca la masa societaria”, insistió Tillous.

En ese sentido, agregó también información respecto de lo que han podido hacer desde la presentación formal del proyecto: “Se ha avanzado mucho, se han hecho todos los estudios que le corresponden al club en la parte sanitaria y constructiva, así que eso ahora se está presentando en los organismos que corresponden para dejar todo en orden. Se han puesto algunas cuestiones en orden que capaz que veníamos un poco atrasados porque no estaba tan definida la idea o la intención”.

MERCADO DE PASES

Hasta el momento, Aldosivi sólo anunció la contratación de Federico Gino como mediocampista para reforzar el plantel de Mariano Charlier; pero el mercado de pases no quedará allí: “Estamos buscando un delantero más, un volante mixto o como se dice ahora, un interno", aclaró Tillous.

Sobre la llegada de un ex jugador del club como Gino, explicó que “es una persona querida en el club y que ya había estado dos veces. Es de las características de lo que andamos necesitando, que pueda jugar en las dos funciones del medio campo”.

También indicó que hay intereses concretos por Elías Torres pero que todavía no se llegaron a oficializar: “oferta formal no hay, sí hay preguntas. Es verdad que Racing está interesado en el jugador, pero hay otros clubes que no voy a nombrar, uno del exterior”.