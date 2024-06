El entrenador marplatense Hernán Ferrero tuvo que asumir la conducción del plantel de Comunicaciones en el tramo final de la fase regular para la Liga Nacional y sabiendo que sería difícil escapar a la promoción para mantener la categoría. Llegaron al duelo mano a mano con Argentino de Junín y perdieron 3-0 por lo que descendieron a la Liga Argentina.

Después de esta situación que debió atravesar el DT de nuestra ciudad habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la experiencia que le tocó vivir: "Es bastante personal como lo transita cada uno, yo todavía lo estoy transitando. Es una catarata de sensaciones día a día, me dura la tristeza porque soy muy emocional. En poco tiempo se calmará un poco eso y haré un balance". Su paso a entrenador principal se dio prácticamente como una necesidad extrema, pero se hizo cargo: "Estuve como segundo asistente y cuando asumí tenía toda la esperanza del mundo pero si hacíamos un análisis objetivo no se de donde salía esa esperanza. El equipo no estaba bien, veía la intimidad del grupo y no tenía como ser optimista. El básquet es bastante lógico, no pude cambiar la dinámica por más que el grupo humano lo pude ir mejorando".

Puede interesarte

Lograr que el equipo cambie la mentalidad no era sencillo, pero en ese aspecto Ferrero cree que el trabajo estuvo bien hecho: "el cambio anímico lo logré rápido, jugamos mucho mejor al principio y mejoramos la calidad de entrenamiento. Teníamos objetivos claros y trabajábamos sobre algo concreto. Tuve que hacerme cargo de conflictos extra basquetbolísticos, pero el juego no lo sostuvimos porque no teníamos mucho tiempo. Tuve dos entrenamientos antes del primer partido y estábamos casi todo el tiempo jugando de visitante", agregó en su análisis.

Hernán Ferrero cerró la temporada como DT de Comunicaciones.

El panorama desde afuera se veía muy difícil, pero en ese momento, tenía confianza en revertirlo: "era muy complejo, lo pienso un poco más y veo que era difícil. Es increíble como funciona la mente y la energía grupal, había ganas y voluntad, se seguía un plan de juego, se seguían reglas tácticas y se jugaba bien; pero nos costaba en el volumen de posesiones sostener un juego. Nos quebraban al toque con parciales de 6 o 7 puntos en contra".

Desde su rol de segundo asistente ya empezó a vivir lo que podía ser la dirección técnica, pero tuvo que aprender algunas cosas literalmente de un día para el otro: "por suerte fui haciendo una transición, una adaptación, porque al ser asistente convivís permanentemente con un montón de cosas que son parte del negocio. Iba entendiendo algunas cosas, me sentía bien para cumplir el rol de entrenador principal. Seguramente tendré que ir aprendiendo todavía, es muy distinta la parte de la responsabilidad y tomar decisiones entendiendo que a veces tenes que ser estricto".

La presión en el básquet de alta competencia está permanentemente presente, pero jugar por mantener la categoría es una presión completamente distinta: "el nivel de exigencia y la presión es muy grande, es difícil adaptarse por más que sepas como es. Es algo que me gusta y lo elijo, soy muy apasionado de esto desde muy chico. Hay mucha gente que se juega el trabajo y su vida depende de eso. Lo sufrí porque no es lindo acostumbrarse a perder, todo te cuesta un poco más y te pesa. El grupo estuvo conmigo todo el tiempo y me gané el respeto de los jugadores también".

Sin dudas, este tipo de experiencia, por más duras que parezcan en el momento, resultan importante para la maduración de un entrenador y de la persona en general. Ahora Hernán Ferrero apunta a mirar hacia adelante para seguir con su tarea: "Comunicaciones está muy contento conmigo y con las formas y el trabajo que hice de muchos meses con los jóvenes de ahí, ojalá que pueda trasladar todo eso al equipo profesional que seguirá en la Liga Argentina. Es una posibilidad, estoy libre, iré a Mar del Plata a descansar, ver que ganas tengo analizando lo que pasó y puede llegar a venir. Quizás mientras tanto entrene algunos jugadores en técnica individual y desarrollo que eso lo seguía haciendo. Ahora quiero recuperar las ganas porque la parte anímica es importante", finalizó el marplatense.