Se conmemora durante todo el mes la importancia de realizar estudios para la prevención de la Hepatitis en cualquiera de sus formas y promover el bienestar de las personas.

En este sentido, Patricia Fortina, licenciada en Enfermería, destacó: “La hepatitis es una inflamación de hígado, que tiene un daño bastante importante, y que se origina por diferentes causas. Puede ser autoinmunes, tóxicas y por causas virales. Estas últimas se denominan ABCD y E, son las más conocidas y las que tienen diferentes formas de transmisión y tratamiento”.

“Algunas tienen vacunas como la forma más importante de prevención y otras no lo han logrado a lo largo de todo este tiempo”, agregó.

Asimismo, señaló que “pueden ser agudas como la hepatitis A y E de transmisión directa, en general por agua contaminada, falta de higiene, aparece por brote y es bastante común en jardín de infantes, hogares de anciano, clubes”.

No obstante, “como hace muchos años en nuestro país la vacuna contra la hepatitis A está ingresada en el calendario nacional, gratuito y obligatorio, no tenemos presentación de esos casos, son muy esporádicos porque tenemos la vacuna que se da una sola vez al año de edad o en caso de viaje a zonas de riesgo. La hepatitis E no tiene mayor presentación en nuestro país”.

Puede interesarte

Sin embargo, es necesario prestar atención principalmente a “la Hepatitis C, a la cual apuntamos sobre todo en este mes, no tiene vacunas, hay gente que es portadora y desconoce, y además, este grupo de hepatitis muchas veces son comitentes con otras enfermedades virales crónicas, generalmente de transmisión sexual”.

“Tiene una detección rápida, un test que en 15 minutos podemos saber si somos positivos. Eso después se confirma con otros test de laboratorio, pero una vez al año es necesario hacer las pruebas”, aseguró.

A partir de esto, “la prevención va a estar dada en relación a qué grupo de hepatitis estamos hablando, pero en todos los casos es necesario mejorar el control y la higiene de los alimentos, vacunarse, lavar las manos, tener relaciones sexuales con protección, no compartir agujas, el control médico periódico, recibir el tratamiento adecuado, es decir, conocer que somos portadores de la enfermedad para recibir”.

De modo que “cuando más conocemos una enfermedad, menos riesgo tenemos de padecerla y su consecuencias. El no tener una enfermedad está directamente relacionado con la salud y bienestar de cada una de las personas”.

“Conocer a tiempo nuestro diagnóstico permite que esto no evolucione hacia una enfermedad con complicaciones, será crónica en algunos caso, en otros el tratamiento llega a una resolución completa, pero lo que evitamos son las grandes complicaciones de la enfermedad y además de la transmisión”, concluyó.