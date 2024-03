Tras un informe oficial presentado por el el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito con respecto a los hechos delictivos durante enero de este año en Mar del Plata, el balance brindó cifras locales que permiten la reflexión e ir en busca de algunas respuestas.

Se determinó un incremento de casi un 20% en la cantidad de hechos denunciados en sede policial y una caída del 50% en homicidios dolosos. El 74% de los delitos cometidos en General Pueyrredon durante enero fueron robos y un 15% corresponden a delitos económicos vinculados a estafas.

Además, en el periodo seleccionado se recibieron un total de 24.322 llamados únicos a emergencias, 4.597 más que en diciembre del 2023. Y destacaron que los sábados y domingos fueron los días con más llamados, con picos entre las 22 y la 1.

En ese sentido, el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalvez dialogó con El Marplatense y dijo: "La publicación de los informes es algo muy sano y que quiero conservar porque salen de la propia Secretaría. Son recabados por información del Ministerio y propia. El sol no se puede tapar con las manos. Si estamos en una situación menos ventajosa que el mes pasado, hay que plasmarlo".

"Enero siempre es muy particular en la ciudad, por eso siempre se compara. Es normal que durante ese mes, que llega mucho turismo, los índices delictuales y los generales se incrementen y toquen picos máximos", explicó.

"Esto se publica porque a través de este análisis cuantitativo y cualitativo, se descifran cuáles son las zonas, los horarios y a raíz de ello, trabajar en consecuencia. La información se la genera para procesarla y trabajarla. Es muy sensible el tema de la seguridad porque siempre deja sin sabores", continuó desde el área de Seguridad.

"No es tan difícil tener planes y objetivos sobre las particularidades. Lo que si es complicado es estar atrás de cada persona que inescrupulosamente puede cometer algún hecho con violencia. Son los menos pero generan inconvenientes", afirmó.

"Nosotros transitamos un camino donde tenemos permanentes reuniones con los vecinos y nos parece que lo importante es escucharlo. Hay barrios que no la pasan bien y en ese sentido buscamos alternativas para dar respuestas. Así sabemos cuáles son las expectativas y en base a lo que tenemos, cómo se puede trabajar", siguió el secretario de Seguridad municipal.

"Sabemos que la responsabilidad jurisdiccionalmente es de la policía de la provincia de Buenos Aires y depende del Ministerio de Seguridad en todo el territorio. La Secretaría de Gobierno lo que hace es interactuar con estas fuerzas y buscar mecanismos en función de lo que pueda estar pasando. Pero nosotros estamos en permanente comunicación, con una mesa de enlace y vemos qué es lo que queda del Operativo Sol a Sol, un pedido que se hace y ya se formalizó en lo que refiere a recursos personales y en móviles", sentenció.

Y agregó: "Seguimos la línea de buscar la Gendarmería para la ciudad, que de hecho lo habló el Intendente con la Ministra de Seguridad. La UTOI es una fuerza muy importante que tiene recursos y con la Jefatura Departamental, buscamos esas alternativas".

"Tenemos la idea de reformular lo que es el COM para trabajar con telecomunicaciones, con el 911 y con efectivos de la policía. Creemos que está dado para que esto se haga y estamos avanzando con muchas negociaciones técnicas. Le va a dar un plus a la ciudad", sumó Gonçalvez.

"No son soluciones mágicas, no las tengo yo ni nadie. Esto no es un trabajo de la noche a la mañana y las realidades se cambian con planes y proyectos. Esperamos tener el tiempo para modificar la realidad que vive Mar del Plata, que está dentro de la Provincia", concluyó.