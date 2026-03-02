La nueva plataforma combinará ambos catálogos y podría superar los 200 millones de suscriptores a nivel global, posicionándose como un competidor directo de los grandes jugadores del mercado. Según explicó Ellison, la integración tecnológica será progresiva y el objetivo es consolidar la oferta bajo una sola estructura antes de mitad de año.

Ads

Además del anuncio de la fusión, Paramount reveló parte de su estrategia cinematográfica: cada estudio estrenará 15 películas por año y se mantendrá una ventana exclusiva de 45 días en salas de cine antes de que los títulos lleguen al formato digital. La decisión marca un equilibrio entre el negocio tradicional de exhibición y el crecimiento del streaming.

De concretarse el plan completo, el nuevo servicio reunirá franquicias y producciones de peso como Game of Thrones, The Last of Us y el universo DC por el lado de HBO y Warner, junto con títulos como Yellowstone y South Park del catálogo de Paramount.

Ads

Si bien la plataforma será unificada, HBO continuará operando como marca independiente dentro del grupo, manteniendo su identidad como sello premium.

En cuanto a los activos de cada compañía, Warner Bros. Discovery reúne estudios como Warner Bros. Pictures y DC Studios, además de marcas como HBO, CNN, TNT, Discovery Channel, TLC y Cartoon Network, y la plataforma HBO Max. Por su parte, Paramount controla Paramount Pictures, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Network, además de sus servicios de streaming Paramount+ y Pluto TV. De concretarse la integración, el nuevo grupo concentraría algunas de las señales, estudios y franquicias más importantes del mercado audiovisual.

Ads