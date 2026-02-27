Lanús llegaba con una ventaja de 1-0 y enfrente tenía a un rival repleto de figuras y con presupuesto millonario. Pero el fútbol si de algo no entiende es de presupuestos. Con intervenciones decisivas de Nahuel Losada, sostén en los momentos más difíciles, el equipo argentino golpeó primero: a los 28 minutos, Castillo aprovechó una mala salida y caída de Agustín Rossi y, desde mitad de cancha, sacó un remate de primera que se transformó en un golazo inolvidable para el 1-0 visitante.

El empate llegó a los 37’, tras una mano de Ramiro Carrera sancionada como penal. Desde los doce pasos, Giorgian De Arrascaeta no falló y puso el 1-1.

Cuando el partido parecía encaminarse a favor del conjunto argentino, un discutido penal de Matías Sepúlveda sobre De Arrascaeta le dio a Flamengo la chance de forzar el alargue. Jorginho picó su remate con audacia, Losada eligió su izquierda, y el 2-1 llevó la definición al tiempo extra.

Pero Lanús no se rindió. A falta de tres minutos para el final del suplementario, José Canale se elevó en un córner y conectó un cabezazo impresionante para el 2-2 que devolvía la esperanza.

Cuando el partido se moría y cuando las piernas pesaban, apareció Dylan Aquino. Tras un rebote ante Erick Pulgar, arrancó desde mitad de cancha, dejó rivales en el camino, esquivo a Rossi y definió para el 3-2 definitivo. Un gol eterno.

Lanús resistió, jugó y ganó. Con un plantel cuyo valor total equivale apenas a lo que cuesta una sola figura del rival, el Granate demostró que el fútbol argentino se sostiene con coraje, mucha identidad y pasión.