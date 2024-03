En el marco de una radio abierta en defensa de la Universidad pública, los estudiantes nucleados en los centros de estudiantes manifestaron su preocupación ante el desfinanciamiento al que el Gobierno de Javier Milei somete a la institución a la vez que destacaron la forma en que el sueldo de los docentes se desvaloriza respecto de la inflación.

Delfina, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología, señaló que “el ajuste no está planteado como ajuste, sino que no aumentan el presupuesto… que se aprobó en 2022, con lo que eso significa. No alcanza para nada. Ni siquiera sabemos para qué alcanza en estos meses, para cosas tan básicas como luz, gas, mantenimiento, tener abierta la universidad”.

En ese sentido, se refirió al sueldo de los docentes que “se ha visto desvalorizado respecto de la inflación, lo que también nos hace cada vez más difícil que pueden sostener estos espacios, que puedan dar las cursadas sosteniendo estos puestos de trabajado cuando tienen que también vivir, buscar otros lugares para trabajar, no poder desarrollar su actividad enteramente acá”.

En diálogo con El Marplatense, Delfina aseguró que “se va armando un contexto problemático en el que es difícil seguir sosteniendo la Universidad. O lo seguimos haciendo a fuerza voluntad y ad honorem cuando debería ser el Estado el que garantice el acceso a la educación superior”.

Sobre lo que moviliza al Gobierno a tomar estas medidas de ajuste extremas sobre la Universidad, para la dirigente estudiantil “lamentablemente hemos caído en lo que ellos llaman la batalla cultural, hay una intencionalidad. Y ni siquiera es una batalla cultural respecto de lo que se aprende o no, si no que dejemos de aprender. Dejemos de formar profesionales comprometidos con la realidad social, les parece mal que hagamos política acá”.

Sobre la política en la Universidad, Delfina sostuvo: “La verdad que la implicación política es lo que le da sentido a mi formación y al rol que debo tener como futura psicóloga, porque tiene que ver con cómo entiendo la sociedad en la que me estoy formando”.

Para la estudiante, “hay una intención bastante malvada de destruir las universidades nacionales, de desfinanciarlas, de hacer que no funcionen”. Sin embargo, lo que le llama la atención es por qué “estos discursos llegan tan adentro de la sociedad cuando se supone que parte de la sociedad somos nosotros”.

Y piensa una autocrítica puertas adentro de la institución: “Qué está pasando que no llega el discurso, que parece ser que acá no se produce nada cuando probablemente en todas las familias alguno de los hijos van a la Universidad Nacional”.

“Ahí hay una cuestión de transmisión, de pertenencias y de identidad que se puede ir construyendo y que no se construyó. Cómo llegaron estos discursos hasta acá y cómo volver a poner en pie el rol que tiene la Universidad para la sociedad y su conjunto”, se preguntó la dirigente estudiantil.