El pasado 5 de mayo será recordado como un día muy triste para el fútbol argentino. César Luis Menotti, una enorme figura de la selección argentina campeona de 1978 falleció, luego de batallar durante años contra el cáncer.

A sus 85 años, el ex futbolísta y director técnico de la selección argentina de fútbol pasó su último mes de vida internado tras padecer de una severa anemia.

En ese sentido, El Marplatense se puso en diálogo con el periodista deportivo marplatense, Vito Amalfitano, quien fue amigo de Menotti. "Esta es una situación difícil porque me toca muy de cerca. Doy una mirada desde el periodismo sobre el hombre más importante en la historia del fútbol argentino y no estoy exagerando. Fue quien cambió la historia, quien creó la selección argentina. No es que no existía antes sino que no era importante para el país, para los hinchas, a nadie le importaba quien la vestía, quienes la integraban y por eso nadie quería jugar en ella", dijo.

"Él fue quien cambió la historia, hay un antes y un después de Menotti. Eso lo digo como periodista pero hablando como amigo. Yo le hice mi primera nota a los 18 años, lo esperé un par de horas en un balneario de Punta Mogotes y a lo largo de mi carrera hice un centenar de notas con él lo cual creó una amistad. Hubo varias sobremesas, me brindó el honor de acompañarme en la presentación de mi primer libro en el 2006. Pese a que todos decían que él no iba a ningún lado. Pero él estuvo, se conmovió, fue muy lindo lo que viví en esa jornada en la ciudad. Además, el HCD lo distinguió como visitante ilustre", expresó.

Puede interesarte

"Esa amistad que se creó, siguió hasta el final. Participé de un cumpleaños sorpresa que le hicieron sus hijos y ya sabíamos lo que estaba padeciendo. Lo sufrimos de una gran manera. Es un honor haber entablado una relación con él", aclaró el periodista.

"Tenía tanto amor por la selección argentina que el día que volvió a ser feliz integralmente fue cuando la AFA lo convocó para ser el director de seleccionados nacionales. Ese fue el mejor homenaje al "flaco", consultarle, lo llamaron como el sabio que era del fútbol argentino", sumó.

Y agregó que "fue él el que dijo si a Scaloni, a Aymar, Samuel, de Roberto Ayala, de ese equipo técnico y además decidió que de una vez, Messi tuviera abastecedor de juego y que no resuelva todo solo. Tuvo una concepción muy parecida a lo de 1968".

"Guardiola se tomaba aviones privados para venir al país, para tener charlas con Menotti de tres, cuatro o cinco horas. Emperadores del fútbol nacional lo tuvieron como un reflejo, un modelo. Esto del achique hacia adelante, porque se puede hacer hacia atrás y hubo técnicos que lo hicieron muy bien", continuó.

Puede interesarte

Y a modo de conclusión, Amalfitano explicó: "El futbol alemán, tradicionalmente trabajaba mucho en lo físico, en la táctica y así salió campeón en 1974 pero cambio diametralmente por uno técnico y hoy sus jugadores tienen mucho de eso porque en las escuelas subvencionadas por el estado, se trabajó el modelo de Menotti".