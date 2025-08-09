El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes el cierre del Congreso Nacional del Agua (CONAGUA) 2025, que se desarrolló en el Hotel Provincial de Mar del Plata, y cargó duramente contra el presidente Javier Milei por lo que consideró una “deserción” del Estado Nacional en políticas estratégicas.

Ads

“Para mí es un enorme orgullo estar cerrando este Congreso que tiene 50 años de historia y que esta vez contó con más de 1200 inscriptos y 500 trabajos presentados en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no puedo dejar de decir que el Gobierno Nacional decidió abandonar este evento, algo que lamentablemente no es un hecho aislado”, señaló Kicillof.

Puede interesarte

El mandatario provincial enumeró otras actividades científicas y ambientales en las que, según dijo, la Nación también se ausentó deliberadamente, como la PRECO-30 y jornadas de tecnología satelital. “Nos toca asumir desde la provincia la organización de encuentros que antes eran responsabilidad nacional. Estamos sustituyendo funciones que no son nuestras, porque el Gobierno decidió retirarse”, denunció.

Ads

Kicillof advirtió que el rumbo adoptado por la gestión Milei “plantea la disolución del Estado Nacional tal como lo conocemos” y alertó:

“Nos están invitando a un individualismo absoluto. Un país no puede reducirse a manejar la macroeconomía y dejar todo lo demás librado a su suerte. Hay un plan tremendo, peligrosísimo y macabro que busca vaciar las funciones esenciales del Estado”.

Ads

En su discurso, también cuestionó la política exterior de la administración libertaria:

“Tenemos un gobierno que adoptó como política internacional la subordinación absoluta a una gran potencia. Estamos dando vergüenza en el plano diplomático”.

Puede interesarte

El gobernador sostuvo que esta situación no debe naturalizarse y llamó a la ciudadanía a actuar en las próximas elecciones:

Ads

“Si la provincia de Buenos Aires no asumía el Congreso del Agua, se cortaba una secuencia de 50 años de articulación y producción científica. No podemos seguir reemplazando a un Estado Nacional ausente. Por eso, hay que ponerle un freno a Milei en las urnas”.

El CONAGUA 2025 reunió a expertos nacionales e internacionales, representantes de provincias, intendentes y organizaciones especializadas para debatir sobre políticas hídricas y gestión sostenible de los recursos.