El próximo 31 de marzo se realizará la cuarta edición de una correcaminata organizada por la Fundación del Centro de Estudios Digestivos (CED), que tiene como objetivo generar conciencia acerca del cáncer de colon. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Infancia en Riesgo, que se encarga de la integración social en jóvenes vulnerados.

Blanca, la responsable de Infancia en Riesgo, fundación que tiene sede en Colón 10.190, agradeció este aporte que se dará con la correcaminata y explicó que desde la institución trabajan en la integración social con dos ejes fundamentales: “educación e identidad” porque “aunque parezca mentira seguimos teniendo chicos sin constatación de partos, sin que tengan documento teniendo 7, 8, 12, 20 años…”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, la mujer destacó el nombre de la fundación porque “hace muchísimos años que venimos con una indiferencia a la infancia, como restándole importancia siendo que es el futuro de cualquier sociedad. Nos pareció indicado tener presente ese nombre para recordarlo de forma permanente”.

Y consideró que ante el panorama social que atraviesa el país, con notables carencias, “hablar de inteligencia artificial, como a veces escucho -y no es que esté en contra de la tecnología-, pero cómo podemos hablar así cuando tenemos el 60% de la población en un estado terrible de vulneración”.

Al hablar de la estructura con que cuenta en Infancia en Riesgo, Blanca confió que le gusta mucho trabajar con los jóvenes “porque son espontáneos, tienen esa rebeldía natural. Y se animan a trabajar más territorialmente”. Y destacó que cuentan con personal administrativo, trabajador social, abogado y la reincorporación de una profesora de Nivel Inicial: “Después de la pandemia, las escuelas nos pidieron que el apoyo escolar no lo demos porque los chicos habían pasado de un grado al otro sin haber concurrido a la escuela, y eso iba a ser una gran confusión”.

Sin embargo, la situación educativa crítica se ha profundizado y revieron la decisión: “Ahora, dado que los chicos ingresan a primer grado y no saben escribir su nombre, retomamos la educación”. Entre la propuesta educativa, hay taller de fotografía, de audiovisual para madres, de reciclado y diseño de muebles, además de un convenio con la Universidad.

Sobre las formas en que se puede ayudar a la Fundación, la mujer dijo que un buen comienzo sería “concientizar cómo ser ciudadanos y vivir en una sociedad. La verdad que los alimentos vienen bien, pero hoy con la problemática que tenemos lo que se está perdiendo es todo lo que son valores”.

Ante este panorama, reconoció Blanca, decidieron no tomar voluntarios: “Porque no tienen la responsabilidad de tener una continuidad. Y los niños más vulnerados están tan acostumbrados al abandono, que cuando viene un voluntario y no le da la importancia que le damos nosotros, es como que dejan un trabajo inconcluso”.