La relación entre los industriales y el Gobierno se tensó esta semana, luego de las definiciones del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y la respuesta de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) a través de un duro comunicado. En ese sentido, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UIA, Ignacio Duelo, replicó que “hay muchas industrias que están pasando por un momento crítico”.

En el comunicado, los empresarios indicaron que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

Asimismo, desde AEA subrayaron para que puedan desempeñar plenamente su función “es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido”.

Al respecto y en diálogo con El Marplatense, Duelo comentó que en las últimas horas se realizó un encuentro con empresarios del norte del país que se acercaron “a plantear sus preocupaciones” y advirtió que “hay muchas industrias que están pasando por un momento crítico”.

El integrante de la entidad empresarial detalló que esas empresas enfrentan “muy poco financiamiento” y “mucha carga impositiva”, a lo que se suman problemas estructurales como los costos logísticos, que “en el norte se notan más todavía”.

Según explicó, “hay muchos problemas y en el centro de todo está el bajo nivel de actividad”, ya que las industrias “tienen poca demanda” y además “compiten con importados también ahora en muchos sectores”.