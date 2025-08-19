Una de las grandes problemáticas que atraviesa el barrio El Gaucho, ubicado desde Reforma Universitaria y Ruta 88, Vertiz hacia Juan B. Justo es el mal estado y la falta de limpieza de las calles, siendo un causante de accidentes.

Ads

Lidia, presidenta de la sociedad de fomento del barrio, se comunicó más de una vez con las autoridades para recibir una solución, pero no obtuvo respuesta.

Al respecto, en diálogo con El Marplatense, explicó que "las problemáticas principales son las calles: el deterioro magistral que tienen, tanto de asfalto como de granza. Hay más pozos que asfalto. Desde la ruta hasta calle Magallón —que es semi-industrial y por donde pasan muchos camiones y tránsito pesado— el deterioro es total. Además, por calle Magallón cruza el colectivo 501 y es intransitable".

Ads

En este sentido, contó que "he hablado con Mariano Bowden, director del Ente de Vialidad (Emvial), para que nos pase los precios actualizados del cordón cuneta y el asfalto, de manera que los vecinos podamos aportar para realizar la obra. No tuve respuesta, envié audios y nada. También se habló con el intendente Guillermo Montenegro para que nos pasen esos precios, pero tampoco respondieron".

"En su momento costaba 2 o 3 millones, ahora son 60 millones. Antes había que pagar un 30% de adelanto entre los frentistas, hoy piden el 60%, pero ni siquiera nos informan los precios actualizados para que los vecinos puedan tomar decisiones", agregó.

Ads

A su vez, indicó que "las calles de granza también están destruidas, y cuando llueve se vuelven intransitables. En el barrio tenemos una escuela y un centro de residentes, al que viene gente de barrios linderos con cochecitos, motos, bicicletas, y se hace imposible transitar".

Por otra parte, los caballos sueltos que se encuentran en la avenida Vertiz, ponen en peligro a los vecinos y más aún de noche. Aclaró que antes había un WhatsApp para denunciarlos, aunque la respuesta era poca, sin embargo, hoy es nula.

En cuanto a la limpieza, "en nuestros impuestos figura el servicio de barredora mecánica, pero jamás pasó. Igual lo cobran al vecino. Hubo muchos accidentes por la necesidad de limpiar los cordones: la gente se cae y se lastima. Yo soy una de las personas que sufrió una caída por limpiar los cordones y, lamentablemente, me encuentro convaleciente por eso", remarcó.

Ads

"Les digo siempre a los vecinos que llamen al 147 y pidan número de reclamo. Antes atendían de 8 a 20 horas, ahora hasta las 16, y últimamente prácticamente no atienden: ponen música y nada más", afirmó.

Por último, manifestó que en seguridad, "estamos inquietos como toda la ciudad, pero dialogando para ver si podemos mejorar. En cuanto a luminarias, ahí sí tengo respuesta, gracias a Dios: está iluminado. Esos son los temas que preocupan y nos preocupan a los vecinos."