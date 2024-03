Las personas con Síndrome de Down en vez de tener 46 cromosomas tienen 47. En el par 21 tienen tres en lugar de dos, y es por eso que cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down: es decir, el día 21 del mes 3 hace mención a la Trisomía 21, que es lo que diferencia a los que tienen el síndrome de los que no lo tienen.

Desde la Asociación Síndrome de Down Mar del Plata (Asdemar), su directora, Silvia Petiti, consideró sobre la fecha elegida que “es bien significativa y tiene que ver con esta conmemoración en todo el mundo”.

En búsqueda de la aceptación y la inclusión, la especialista explicó que a través de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad se hace hincapié en que “son personas con Síndrome de Down, personas ciegas, personas sordas. Primero son personas. Son características que identifican a esa persona, pero no son capacidades diferentes”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Petiti explicó que la edad promedio de una persona con Síndrome de Down tiempo atrás era de 40 años, pero que ahora está por encima de los 60. “Creo que esto tiene que ver con que la edad promedio de todos se nos ha extendido y con los contextos y las posibilidades de estimulación”, detalló.

Según la referente de Asdemar, esto tiene que ver con los parámetros con que se manejaba la sociedad en el pasado y los que se manejan ahora: “Antes se hablaba de la discapacidad, era la persona la que era discapacitada, y ahora hablamos de la persona que se relaciona con el contexto y si este contexto le pone barreras o le pone apoyos para que aparezca la discapacidad o la diversidad”.

Gracias a estos cambios en la sociedad se logró, según Petiti, que haya cada vez más personas con Síndrome de Down integradas en trabajos, en la escuela, en diversos aspectos de la sociedad”.

Petiti se refirió además al “modo más transparente” que tienen las personas con este síndrome a la hora de transitar las emociones: “Hay una discapacidad intelectual, pero tienen un modo de pensar y manifestar el pensamiento muy llano, muy literal. Es decir, ‘te quiero, te abrazo; no te quiero, no te doy bolilla’”.

CELEBRACIÓN

La sede de Asdemar, ubicada en Catamarca 4256, celebró el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down con una gran fiesta: se cortó la calle, hubo actividades recreativas y deportivas, muestras de los talleres que allí se realizan, hamburgueseada y comieron helados, además de contar con la presencia de la banda del GADA.

Mientras se da la conmemoración, desde la institución planifican sus objetivos, que tienen que ver con la inclusión laboral, social, educativa, con los jóvenes y adultos que participan desarrollando un camino de autonomía y autodeterminación.

Petiti aseguró además que se trata de una asociación “con mucho movimiento” y que el gran objetivo es que, si bien cada uno desarrolla sus posibilidades “de acuerdo a sus talentos”, se ofrecen “a cada rato nuevos desafíos para que esto sea posible. Hay talleres, prácticas deportivas, teatro, innumerables actividades”.