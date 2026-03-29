En la antesala de Semana Santa, las pescaderías empiezan a sentir el movimiento típico de una de las fechas más fuertes del año. En diálogo con El Marplatense, Miguel —propietario de un local ubicado en la zona de Rivadavia y Jujuy— contó cómo viene el consumo y qué elige la gente.

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“Por suerte, para la época que estamos, hay bastante trabajo”, aseguró, aunque aclaró que el pico fuerte todavía está por venir: “Calculamos que el movimiento más grande arranca el miércoles, cuando empiece el feriado, más teniendo en cuenta que Mar del Plata es una ciudad turística”.

En cuanto a los precios, llevó tranquilidad: “Se mantienen bastante estables, puede haber alguna pequeña variación en productos estacionales, pero en general no hubo grandes cambios”.

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Un dato que destacó es la estabilidad en los productos importados, clave para platos típicos de estas fechas. “Todo lo que es para paellas o cazuelas está muy estable, incluso tenemos una oferta de paella a 12.800 pesos”, comentó.

Sobre el consumo, Miguel fue claro: hay productos que no fallan. “Lo más masivo sigue siendo el calamar entero, que se usa para distintas comidas, el filé de merluza y el pollo de mar. Después también salen pescados azules, como el atún, por ejemplo en milanesas para rellenar”, detalló.

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Para quienes buscan darse un gusto, también hay opciones más premium. “El salmón rosado este año está bastante accesible”, señaló. Actualmente, el kilo fileteado se consigue a 31.800 pesos.

En cuanto a los precios de los productos más vendidos, precisó: el filé de merluza sin espinas ronda los 9.980 pesos, el pollo de mar se ubica en 8.000, y los filetitos de atún en 8.500 pesos.

“Básicamente el consumo se mueve en función de esos productos, que son los más económicos y rendidores”, concluyó, a la espera de los días de mayor demanda.