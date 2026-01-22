Por las altas temperaturas, desde hoy y hasta el domingo inclusive, el índice de riesgo de incendios forestales será muy alto en el partido de General Pueyrredon, por lo que las autoridades recomendaron extremar los cuidados y adoptar medidas de prevención para evitar siniestros.

Entre las principales recomendaciones, se solicitó no quemar pastizales, restos de poda ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos, y no tirar basura, botellas ni vidrios en terrenos baldíos. Asimismo, se recordó que las fogatas solo deben encenderse en áreas permitidas y que es fundamental apagarlas por completo.

Ante cualquier eventualidad, se informó que se encuentran habilitadas las líneas de emergencia 100 (Bomberos), 103 (Defensa Civil) y 911 (Policía). Para más información sobre prevención de incendios forestales, se puede consultar el sitio oficial en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios.

