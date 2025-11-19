La Administración de Punta Mogotes lanzó una nueva edición del tradicional sorteo de 100 carpas gratuitas para disfrutar durante la temporada estival en uno de los complejos balnearios más emblemáticos de Mar del Plata. La iniciativa, que cumple su quinto año consecutivo, busca facilitar el acceso a espacios equipados frente al mar para marplatenses y visitantes de todo el país.

La participación es totalmente gratuita y está abierta a personas de cualquier localidad. Para inscribirse, los interesados deben ingresar al sitio oficial www.puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/ y completar el formulario digital. La inscripción permanecerá habilitada hasta las 09:00 del 11 de diciembre.

El sorteo se realizará ese mismo día a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público y transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram @puntamogotesmdq.

“Este será el quinto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”, destacó el administrador Fernando Mauraude.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, una variada oferta gastronómica, locales comerciales y espacios deportivos como canchas de vóley, fútbol y pádel.

