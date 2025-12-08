Hard Rock Café ya está operativo en la ciudad. El local quedó inaugurado oficialmente en Güemes y Avellaneda, un desembarco largamente esperado que marca un hito para el polo gastronómico y suma 85 nuevos empleos registrados en plena antesala de la temporada.

La apertura, que contó con la presencia de autoridades municipales y referentes del sector, entre ellos Guillermo Montenegro, Fernando Muro, Bernardo Martín, Emiliano Giri, Mariano Bowen y Emiliano Recalt, selló el lanzamiento de una marca internacional que llega para reforzar la oferta turística y posicionar a la ciudad en el mapa global.

Agustín Neme, próximo intendente de General Pueyrredon, también estuvo presente en el evento.

El proyecto tomó forma tras meses de acondicionamiento del espacio y la firma de un convenio de relaciones laborales entre Hard Rock y UTHGRA Mar del Plata, dentro del Convenio Colectivo 389/04. El acuerdo garantizó la incorporación registrada del personal y un plan de capacitación específico para el nuevo equipo.

Con música en vivo, plena ocupación y un marcado interés del público, Hard Rock Café inició su actividad formal en Mar del Plata, convirtiéndose en uno de los estrenos comerciales más fuertes del año y en un nuevo atractivo para el corredor de Güemes.

