El hantavirus continúa generando preocupación sanitaria en Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), ya se confirmaron 102 casos en todo el país durante la temporada 2025-2026, que abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026.

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De acuerdo al informe oficial, en las últimas dos semanas se notificó un solo caso nuevo, correspondiente a una persona residente en la provincia de Buenos Aires.

La región Centro concentra el 54% de los contagios, principalmente en territorio bonaerense, donde se registraron 43 casos confirmados. Sin embargo, la tasa de incidencia más alta se detectó en el NOA, con 0,60 casos cada 100 mil habitantes. Allí se contabilizaron 36 casos, de los cuales el 83% corresponden a la provincia de Salta.

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En paralelo, las autoridades sanitarias siguen de cerca el brote detectado en el crucero MV Hondius, donde hasta el momento se identificaron ocho casos —seis confirmados y dos probables— y ya se reportaron tres fallecimientos.

Las pruebas PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, una variante presente en el sur de Argentina y Chile.

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Además, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética del virus detectado en el crucero presenta un alto grado de similitud con cepas halladas en Neuquén en 2018. No obstante, las autoridades aclararon que todavía no se pudo determinar el origen exacto del brote, ya que el caso índice no había visitado zonas endémicas durante el período estimado de contagio.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud de la Nación continúa trabajando junto a las provincias involucradas y mantiene la cooperación internacional con los países afectados mediante asistencia técnica y envío de insumos.