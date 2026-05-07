La Organización Mundial de la Salud llevó tranquilidad frente al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius y descartó que se trate del inicio de una nueva pandemia. Desde el organismo remarcaron que el comportamiento del virus es muy distinto al del coronavirus y que los contagios requieren contacto estrecho y prolongado.

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La directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, afirmó que “esto no es COVID” y explicó que el hantavirus “es un virus muy diferente” que ya es conocido por las autoridades sanitarias internacionales.

El brote se registró en el crucero MV Hondius, donde se confirmaron varios casos y al menos tres muertes vinculadas a la cepa andina del hantavirus, una de las pocas variantes que puede transmitirse entre personas. El barco permanece bajo control sanitario mientras distintos países coordinan medidas de aislamiento, seguimiento y repatriación de pasajeros.

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Desde la OMS señalaron que el riesgo para la población general es bajo y remarcaron que, aplicando medidas de salud pública y rastreo de contactos, es posible contener el brote sin que se transforme en una situación global similar a la vivida durante la pandemia de coronavirus.

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