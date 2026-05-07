El crucero MV Hondius permanece frente a Cabo Verde. (Foto: AFP).

La empresa Oceanwide Expeditions reconoció que más de 30 pasajeros del crucero MV Hondius descendieron en la isla de Santa Elena tras la primera muerte por hantavirus y que no fueron sometidos a controles sanitarios posteriores.

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El crucero había partido desde la Argentina el 20 de marzo con destino a Cabo Verde. Según informó la compañía, 29 pasajeros abandonaron la embarcación en Santa Elena, aunque autoridades de Países Bajos elevaron la cifra a cerca de 40 personas, de al menos 12 nacionalidades distintas.

La primera víctima fatal fue un turista neerlandés de 70 años que murió el 11 de abril. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril junto a su esposa, quien luego viajó a Sudáfrica y también falleció. En las últimas horas se confirmó además que circula la cepa Andes, una variante que puede transmitirse entre personas.

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Mientras tanto, distintos países comenzaron a tomar medidas preventivas. Reino Unido confirmó el aislamiento voluntario de dos pasajeros que estuvieron a bordo, Singapur internó a dos residentes para realizarles estudios y Países Bajos recibió a otro evacuado en un vuelo medicalizado.

Estados Unidos, por su parte, aseguró que el riesgo para la población es “muy bajo”, aunque indicó que mantiene coordinación internacional para monitorear la situación. España también autorizó el desembarco de pasajeros y tripulantes en las Islas Canarias tras evacuar los casos sospechosos.

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Fuente: TN