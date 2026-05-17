El incremento de contagios de hantavirus registrado en distintas regiones del país volvió a poner el foco sobre las recomendaciones sanitarias para prevenir infecciones y detectar posibles cuadros a tiempo.

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Especialistas explicaron que durante los últimos meses hubo una mayor circulación de roedores en varias zonas rurales y cordilleranas, favorecida por cambios ambientales y climáticos que incrementaron las condiciones para su reproducción. A eso se suma una mayor presencia de personas en áreas naturales o espacios donde puede existir contacto con animales infectados.

El hantavirus se transmite principalmente a través de partículas presentes en la saliva, orina o excremento de roedores, que pueden dispersarse en el aire al mover objetos, limpiar lugares cerrados o ingresar a construcciones abandonadas sin ventilación previa.

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Además, en Argentina circula la cepa Andes, una variante que puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado, una característica poco frecuente en este tipo de virus y que ya generó brotes importantes en el país durante los últimos años.

Entre los síntomas más comunes aparecen fiebre, dolores musculares, cansancio intenso y dificultad respiratoria. Los médicos remarcaron que, ante un cuadro sospechoso, es fundamental consultar rápidamente y evitar el contacto cercano con otras personas hasta recibir atención médica.

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También recomendaron ventilar ambientes cerrados antes de ingresar, limpiar superficies con lavandina en lugar de barrer en seco y utilizar protección adecuada en tareas rurales o de limpieza en galpones, cabañas o espacios poco utilizados.

En lo que va del año, Argentina ya superó el centenar de casos confirmados, mientras continúan bajo seguimiento distintos episodios registrados en zonas turísticas y cordilleranas del país.

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