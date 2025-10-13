Este lunes 13 de octubre, Hamas entregó a la Cruz Roja los 20 rehenes israelíes que seguían con vida en Gaza, quienes fueron recibidos por unidades de las FDI y derivados a hospitales en Tel Aviv y el centro del país.

La liberación se concretó en el marco de un cese del fuego y un canje por prisioneros palestinos, impulsado por Washington, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrizó en Israel y anunció que viajará a Egipto para una cumbre de paz en Sharm el-Sheij.

Entre los liberados figuran los argentino-israelíes Ariel y David Cunio y Eitan Horn, además de Matan Angrest, Omri Miran, Gali y Ziv Berman, Avinatan Or, Yosef-Chaim Ohana, Bar Abraham Kupershtein y otros.

Las primeras transferencias se hicieron en puntos coordinados de Gaza hacia el complejo de recepción de Re’im, con el Comité Internacional de la Cruz Roja como intermediario.

En paralelo, Israel comenzó a excarcelar a más de 1.900 prisioneros palestinos, incluidos 250 con cadena perpetua y detenidos posteriores al 7 de octubre de 2023, conforme a los términos del entendimiento.

La jornada estuvo atravesada por gestos políticos: Trump llegó al aeropuerto Ben Gurión, se reunió con familiares de rehenes y tiene previsto hablar ante el Parlamento en Jerusalén antes de encabezar en Egipto una cumbre con más de 20 líderes para sellar un plan de estabilización y reconstrucción de Gaza. El esquema incluye desarme de Hamas, retiro progresivo israelí y administración transitoria con supervisión internacional.

La liberación completa de los rehenes vivos marca un punto de inflexión tras dos años de guerra, con escenas de celebración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y en comunidades que aguardaban noticias desde 2023. Las FDI confirmaron que todos los cautivos liberados ya se encuentran en territorio israelí y bajo evaluación sanitaria.

Resta ahora la entrega escalonada de restos de rehenes muertos, la aplicación del componente humanitario del acuerdo, con ingreso masivo de ayuda y reconstrucción de infraestructura, y la discusión sobre la futura gobernanza de Gaza. El desenlace dependerá de la implementación del desarme, el monitoreo internacional y el cumplimiento de los plazos de retirada.

Fuente: Infobae